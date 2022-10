Berliner Dilemma

Jürgen Held/imago images Geld gibt es nur für die Durchsetzung deutscher Kapitalinteressen. Schuldenuhr des »Bundes der Steuerzahler«

Wie war das doch gleich mit der Solidarität in der EU? Selbstverständlich müsse man in der aktuellen Energiekrise zusammenstehen, stets gemeinsam operieren, sich gegenseitig unterstützen: Das war die Position, die die Bundesregierung den Sommer über beharrlich, fast schon aufdringlich predigte. Genau wie bei der Impfstoffbeschaffung in der Coronapandemie müsse man es machen, hieß es in Berlin: keine nationalen Alleingänge starten, konsequent koordiniert handeln. Wieso? Die Antwort lag auf der Hand: Deutschland gehört zu den EU-Staaten, in denen der Anteil russischen Erdgases am Gesamtverbrauch am größten war. Entsprechend hoch ist die Gefahr, dass im Winter nicht genug von dem Rohstoff zur Verfügung steht. Die Lösung: Die Nachbarstaaten sollen, wenn’s hart auf hart kommt, mit Lieferungen einspringen, darauf jedenfalls dringt Berlin. Daher der inflationäre Gebrauch des hübschen Wortes »Solidarität«.

Der stieß in so manchem EU-Staat umso bitterer auf, als am Donnerstag die Bundesregierung ihren stolze 200 Milliarden Euro schweren »Doppelwumms« bekanntgab – beschlossen, nein, nicht eng abgestimmt in der EU, sondern auf nationaler Ebene in Berlin. Das Problem: Mit ihrem Entlastungspaket nimmt die Bundesregierung Summen in die Hand, von denen andere, weniger finanzkräftige EU-Staaten nur träumen können. Deutschland – so lautet jedenfalls der Plan – wummst seine Industrie mit einem gewaltigen Paukenschlag aus der Krise. Gelingt das – es gibt erhebliche Zweifel daran –, dann werden deutsche Unternehmen neue Vorteile gegenüber ihrer innereuropäischen Konkurrenz haben. Denn weder Italien noch Spanien, auch nicht Frankreich besitzen die Ressourcen, es der Bundesrepublik mit einem gleich schweren Finanzpaket gleichzutun; sie würden schnell abgehängt. Es gebe in Berlin offenbar ein »selektives Verständnis von Solidarität«, heißt es säuerlich etwa aus dem Pariser Establishment.

Nun ist das nichts Neues. Von »Solidarität« spricht in der westlichen Staatenwelt seit je nur, wer von anderen etwas haben will. Auch die von Berlin propagierte »Solidarität« in der Impfstoffbeschaffung zahlte sich – welch Zufall – in Euro und Cent ausgerechnet für das Land aus, in dem Biontech seinen Standort hat und Steuern zahlt. Nichts Neues ist auch, dass sich lauthals beschwert, wer bei derlei »Solidarität« zu kurz kommt oder, siehe den deutschen Alleingang mit dem Entlastungspaket, einfach kühl übergangen wird. Das Problem ist nur: Wenn das Ungleichgewicht innerhalb der Euro-Zone nun noch weiter zunimmt, wenn der schwächere Süden noch mehr hinter das reiche deutsche Zentrum zurückfällt, dann nehmen die zentrifugalen Kräfte in der Union noch stärker zu. Berlin wird deshalb vielleicht nicht umhinkönnen, einem neuen, mittels Schulden finanzierten EU-Rettungsprogramm zuzustimmen. Bleibt es hart, dann schont es zwar – Stichwort »Solidarität« – kurzfristig die eigenen Finanzen; dann droht womöglich aber ein dritter Wumms: beim bröckelnden Zusammenhalt der EU. Und der käme für Deutschland so richtig teuer.