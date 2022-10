Die Bilder aus Indonesien

Yudha Prabowo/AP/dpa Mitten in die Menge: Nach dem Tränengaseinsatz im Kanjuruhan-Stadion kamen mindestens 125 Menschen zu Tode (1.10.2022)

Freitagsspiel in Aue nach dem großen Reinemachen im erzgebirgischen Verein, dem Bummelletzten der Tabelle: mundartlich böse auch »Aueousmistn« genannt. Seine Graue Eminenz, Präsident Helge Leonhardt, war unter dem Druck von Fanklubs und Sponsoren (oder umgekehrt) zurückgetreten, nachdem der Zweitligaabsteiger in neun Spielen nur drei Punkte dingfest hatte machen können. Trainer Timo Rost ist inzwischen beurlaubt, und mit dem ehemaligen Aue-Spieler Matthias Heidrich wurde ein neuer Sportdirektor installiert, der sowohl über eine Ausbildung als Fußballlehrer als auch über die eines Betriebswirtes verfügt, Vertrag unbefristet. Als Interimstrainer fungiert derweil Nachwuchsübungsleiter Carsten Müller, unter dem die Veilchen immerhin das Duell im Landespokal gegen Fünftligist FC Eilenburg knapp hatten gewinnen können (2:1). Aber hoppla, da hat noch immer ein Leonhardt das Sagen, nämlich Zwilling Uwe als Aufsichtsratsvorsitzender, der auch schon einmal von 1992 bis 2009 Präsident war, bevor sein Doppelgänger übernahm. Also doch nicht alles neu in Auenland.

Als gutes Omen und wackerer Aktivposten stand, wie schon im Landespokal, Urgestein Martin Männel wieder zwischen den Pfosten, Kapitänsbinde inklusive, 176 Tage nach Meniskusriss und letztem Zweitligaspiel. Und welch Wunder: Aue ging gegen Meppen sogar in Führung. Dann gelang ausgerechnet Exkapitän Dmitrij Nazarov (»#3.Liga_Kackliga«) mit dem 2:0-Spontanvolley aus 25 Metern ins obere rechte Eck eines seiner schönsten Tore, das als letztes des Septembers noch Aufnahme in die »Tor des Monats«-Auswahl der »Sportschau« fand. Als Fußballer ist es leichter mit Taten als mit Worten das Niveau hochzuhalten. Am Ende errangen die Erzgebirgler mit dem ersten Sieg überhaupt ungeahnte Höhen in der Tabelle, sprich den vorletzten Rang. Alles wieder drin mit dem Klassenerhalt.

Sonnabend sahen wir die Bilder aus Indonesien, wo bei einer durch einen Polizeieinsatz verursachten Massenpanik 125 Menschen in einem Fußballstadion starben. Mehrere hundert wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Unser Mitbewohner Ray aus dem Inselstaat hielt uns über Posts aus den sogenannten sozialen Medien auf dem Laufenden. Als Fernsehjournalist in Jakarta war er selbst bei einigen Partien vor Ort. Oft kam es zu Schlägereien zwischen den testosteronbefeuerten Anhängern von sechs rivalisierenden Klubs auf der Insel Java, nach den Spielen und normalerweise außerhalb der Stadien. Einmal war danach sein Motorrad demoliert.

Gästefans waren zuletzt verboten, auch im überfüllten Malang-Stadion. Im Spiel Arema FC vs. Persebaya Surabaya verloren die Gastgeber mit 2:3, was enttäuschte Fans zu einem Platzsturm veranlasste, wobei die Spieler schnell in Sicherheit gebracht werden konnten. Die Polizei knüppelte danach alle nieder und feuerte Tränengas ab, auch in die Ränge hinein, wo Familien und andere friedfertige Fans saßen. In Stadien ist das laut den Regeln der FIFA verboten. Daraufhin brach auf dem Weg zu den Ausgängen Panik aus, die so viele das Leben kostete.

Wir trauern um die Opfer.