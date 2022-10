gemeinfrei Verschaukelt. Wer will schon die Einheitswippe in der Hauptstadt stehen sehen?

So ein Jammer. Da zelebriert Deutschland den Restaurationstag, und noch immer erinnert in der Hauptstadt kein würdiges Denkmal an die errungene Freiheit des Kapitalverkehrs, die man seit 1989 auch in Ostdeutschland lobpreisen darf. Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau ist »froh um jede Minute«, die die geplante Wippe nicht steht. Die Bundesbanane, die offiziell mit dem Slogan »Bürger in Bewegung« versehen werden soll, drohe Berlin-Mitte zu »verunzieren«. Denn stehen soll das Monstrum letztlich auf dem Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal. Die Hohenzollern als Inspiratoren der »friedlichen Revolution«? Bernau wundert sich über das Demokratieverständnis. Auch ansonsten fügt sich das Mahnmal völlig in seine imperiale Umgebung ein. Bernau fasst sich an den Kopf: »Wir leben im Zeitalter des Klimawandels und bauen öffentliche Denkmäler mit Fußbodenheizung.« Bislang verhindern Kommunisten die Fertigstellung: Der Stahl aus China wurde noch nicht geliefert. (sz)