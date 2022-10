Konzentration auf Afrika

Jürgen Bätz/dpa/picture alliance »Für die Elektroindustrie unverzichtbar«: Arbeiten in der Mine Zola Zola bei Nzibira (Dezember 2016)

Die US-Regierung hat im August ihre neue Afrikastrategie bekanntgegeben. Im Papier »U.S. Strategy Toward Sub-Saharan Africa« erklärt das Weiße Haus seine Absichten: offene Gesellschaften stärken, Demokratie und Sicherheitsdividenden liefern, Pandemieerholung, wirtschaftliche Chancen, Naturschutz, Klimaanpassung und gerechter Energiewandel. Washington verspricht den Einwohnern des Kontinents alles, was liberalen menschenrechtsbewegten US-Amerikanern und Europäern wichtig ist. Es gehe darum, demokratische Strukturen zu stärken, Korruption zu bekämpfen, Menschenrechte hochzuhalten. Insbesondere Frauen und die Jugend sowie sexuelle Minderheiten – »LGBTQI+« – sollen in den Fokus rücken. Aktivisten und Investigativjournalisten sollen gestärkt sowie freie und faire Wahlen verteidigt werden. Militärs sollen haftbar gemacht werden, um stabilen Demokratien den Weg zu bahnen.

Das Papier erklärt auch, warum das US-Interesse am Kontinent so groß ist. Afrika repräsentiert mit 28 Prozent »eine der größten regionalen Stimmrechtsgruppen« bei den Vereinten Nationen, hält drei nichtpermanente Sitze im Sicherheitsrat, und Prognosen sehen den Kontinent im Jahr 2050 bei einem Viertel der Weltbevölkerung. Zudem stünden Afrikaner derzeit an der Spitze einiger der wichtigsten internationalen Organisationen, darunter der Weltgesundheitsorganisation (Tedros Adhanom Ghebreyesus aus Äthiopien) und der Welthandelsorganisation (Ngozi Okonjo-Iweala aus Nigeria). Afrika beherbergt auch 30 Prozent der kritischen Mineralien, »die unsere moderne Welt antreiben«, wie in dem Strategiepapier festgehalten wird. 2019 kamen 70 Prozent des weltweit geförderten Kobalts sowie der Großteil des z. B. für die Handyproduktion benötigten Coltans aus der Demokratischen Republik Kongo. Die seltenen Erze sind für die Elektroindustrie unverzichtbar und stehen deshalb im Zentrum des Kongo-Kriegs, der ab dem Ende der 1990er Jahren wütete und bis heute nicht zum Erliegen gekommen ist. Jetzt will Washington aber »notwendige Reformen« durchführen, um »transparentes Weltklasseinvestment im kritischen Mineralsektor der Region zu ermöglichen« – natürlich unter Hochhaltung der Menschenrechte und Einhaltung »internationaler Umwelt- und Sicherheitsrichtlinien«.

Und: »Die Welt ist sich deutlich der Relevanz Afrikas bewusst«, und das würde »Länder« anspornen, ihr »politisches, ökonomisches und sicherheitspolitisches Engagement« zu verstärken. Gemeint sind damit die Volksrepublik China und Russland. China betrachte die Region demnach als Arena, die »regelbasierte Ordnung herauszufordern«, um ihre eigenen »beschränkten« kommerziellen und geopolitischen Interessen zu fördern, Transparenz und Offenheit zu untergraben und die Beziehungen der USA mit anderen afrikanischen Völkern und Regierungen zu schwächen. Im Gegensatz dazu stehen die »wertebasierten« Ziele, welche die USA laut eigenen Angaben vertreten. Während Washington Stabilität und Demokratie anstrebe, sei die Region für Russland eine großzügige Umgebung für »halbstaatliche Gebilde und private Militärfirmen«, die »für einen strategischen und finanziellen Vorteil« Instabilität beförderten. Und natürlich nutze Moskau seine Sicherheits- und Wirtschaftsbeziehungen, um mit Hilfe von Desinformation den »entschiedenen Widerstand« Afrikas gegen Russlands Invasion der Ukraine zu brechen. Zur Erinnerung: 17 Nationen enthielten sich bei der UNO, als der russische Einmarsch verurteilt wurde, mit Eritrea stimmte gar ein afrikanisches Land dagegen.

Die strategischen Überlegungen des Papiers drehen sich auch um den Zugang zu den großen See- und Handelswegen rund um den Kontinent. Dazu gehören der Atlantik und der Indische Ozean sowie der zwischen der Arabischen Halbinsel und dem Horn von Afrika liegende Golf von Aden. Dieser grenzt an den Suezkanal, die wichtigste Wasserstraße der Welt.

Um ihre zunehmende Militärpräsenz auf dem Kontinent zu rechtfertigen, ordnet die US-Regierung Afrika ihrem »nationalen Sicherheitsinteresse« unter. Entsprechend soll der »Kampf gegen den Terror« höhere Priorität bekommen. Mit dieser Begründung sind US-Truppen bereits seit Jahren in Somalia am Kampf gegen die islamistische Al-Schabab-Miliz beteiligt, unter verstärktem Einsatz bewaffneter Drohnen. Am Sonnabend vor 14 Jahren wurde das US-Einsatzkommando Africom eingerichtet, seither hat die dschihadistische Gewalt deutlich zugenommen. Denn immer, wenn es einen US-Militärschlag gegen »Terroristen« wie beispielsweise Mitte August in Somalia gibt, folgt ein um so verheerenderer Akt der Vergeltung. Fünf Tage nach diesem Luftangriff, bei dem 13 Al-Schabab-Kämpfer getötet wurden, verübte die Miliz »einen ihrer gewagtesten Angriffe der letzten Zeit«, so das Portal justsecurity.org: eine 30stündige Belagerung des Hayat-Hotels im Zentrum von Mogadischu, bei der mehr als 20 Menschen getötet und 117 verletzt wurden.

Insgesamt haben die USA offiziell 6.000 Soldaten auf dem afrikanischen Kontinent stationiert. Um wiederum afrikanische Militärs mit »nachhaltigen« Technologien und Energielösungen zu unterstützen, soll der Privatsektor der US-Verteidigungsindustrie zum Zuge kommen. Und selbstverständlich seien US-Unternehmen und Risikokapitalgeber laut des Strategiepapiers des State Departments entsprechend »optimistisch« mit Blick auf die sich bietenden Möglichkeiten auf dem Kontinent.