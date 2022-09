Der Tag nach der Wahl

IMAGO/NurPhoto Grund zur Hoffnung: Nach aktuellen Umfragen könnte Lula schon im ersten Wahlgang gewinnen (Lula-Anhänger beim Karneval in São Paulo, 25.9.2022)

Tag der Entscheidung in Brasilien. Die Stimmung im Land ist aufgeheizt. 148 Millionen Menschen sind am Sonntag zur Wahl aufgerufen. Es geht nicht nur um einen neuen Präsidenten, bestimmt werden 27 Gouverneure und ihre Stellvertreter, der Senat und der Nationalkongress. Doch im Mittelpunkt steht das Duell zwischen dem rechten Präsidenten Jair Bolsonaro und seinem linken Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, dessen Kandidatur vom Wahlbündnis »Hoffnung Brasilien« getragen wird, liegt in Umfragen mit bis zu 50 Prozent vorne, für Bolsonaro sprechen sich nur 36 Prozent aus.

Aber in einem fragilen Land wie Brasilien, in dem von 1964 bis 1985 eine Militärdiktatur herrschte, bedeutet das nicht viel. Kurz vor seinem Abflug nach Rio de Janeiro ein Gespräch mit dem Journalisten Andreas Nöthen, der dreieinhalb Jahre vor Ort lebte. Der Korrespondent hat zwei Bücher geschrieben, die einen Grundkurs zur jüngeren politischen Geschichte Brasiliens bieten: »Bulldozer Bolsonaro. Wie ein Populist Brasilien ruiniert« (2020) und zuletzt die Biographie »Lula«. Mitte September verdeutlicht der 49jährige Autor im Club Voltaire in Frankfurt am Main die Risiken und Unwägbarkeiten des Wahlgangs.

Es gibt auffällige Parallelen zur jüngsten US-Wahl. Wie US-Präsident Donald Trump seinerzeit äußert Bolsonaro schon vor der Abstimmung Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl und an der Zuverlässigkeit der verwendeten Wahlcomputer. Der Rechtsaußen deutet in Reden an, dass er eine Niederlage am 2. Oktober nicht anerkennen könnte. So wie Trump bis heute leugnet, gegen seinen Nachfolger Joseph Biden verloren zu haben. Eine der offenen Fragen ist: Würde auch Bolsonaro seine Anhänger mobilisieren, wenn er unterliegt? Ähnlich wie Trump verfügt auch der brasilianische Präsident über Milizen, die ihm treu ergeben sind.

Nöthen fürchtet Gewaltausbrüche im Falle von Lulas Wahlsieg. Er glaubt allerdings nicht, dass das Militär eingreifen, gar einen Putsch versuchen würde. Die Offiziere besetzten zwar gegenwärtig einige Schlüsselressorts in der Regierung Bolsonaro, stünden aber keineswegs einmütig hinter dem Präsidenten. So habe etwa der Oberkommandierende des Heeres öffentlich widersprochen, als der Staatschef die Coronapandemie verharmloste.

Der Kenner des Landes erwartet eher, das Militär werde versuchen, einen friedlichen Übergang zu einem linken Wahlsieger Lula zu ermöglichen. Es gehe darum, die internationale Isolation Brasiliens, die bereits jetzt groß sei, nicht noch zu verstärken. Daran habe die wirtschaftliche Elite großes Interesse. Nöthens Analyse der Verhältnisse im fünftgrößten Flächenstaat der Erde fällt ernüchternd aus. Die soziale Spaltung zwischen einigen sehr Reichen und vielen sehr Armen im Land habe in der Coronapandemie noch zugenommen. Die Gewalt in der Gesellschaft sei allgegenwärtig: 60.000 Menschen fänden jedes Jahr durch Gewaltakte den Tod, insbesondere in den Elendsquartieren.

Welche Chance auf Veränderung eine linke Regierung überhaupt besäße, ist offen. Lula hat von 2003 bis 2011 schon einmal als Präsident das Land geführt. Er leitete staatliche Sozialprogramme ein und verbesserte die Lage der Ärmsten. Doch nachdem er wegen Korruptionsvorwürfen abtreten musste, seien viele Menschen auch bis heute »von ihm enttäuscht«, urteilt Nöthen, obwohl er es für nicht erwiesen hält, dass Lula tatsächlich korrupt gewesen sei. Das linke Wahlbündnis »Hoffnung Brasilien« verspricht jetzt, die staatlichen Sozialprogramme wiederzubeleben. Ein weiteres zentrales Versprechen: Die Vernichtung des Regenwaldes im Amazonasbecken soll endlich beendet, eine Agrarreform eingeleitet werden.

Ein Ende der Abholzung des Dschungels sei »von zentraler Bedeutung« für das Weltklima, sagt der Korrespondent. Gerade deshalb gehe die Wahl in Brasilien auch die Menschen in Deutschland sehr viel an: »Wir müssen versuchen, die Rodung zu stoppen!« Ein Präsident Lula werde sicher auch mit diesem Ziel aktiv werden. Doch insgesamt ist der Brasilien-Kenner eher skeptisch, was die Erfolgsaussichten einer linken Regierung angeht. Die Einnahmen des Staates seien gering, viele Menschen zahlten traditionell keine Steuern. Dem gegenüber stünden große Herausforderungen nicht nur bei der Armutsbekämpfung, sondern auch beim Aufbau der Infrastruktur, etwa von Straßen und Eisenbahnlinien.

In seinen beiden Büchern arbeitet Nöthen heraus, dass Präsident Bolsonaro wie auch sein linker Herausforderer Lula aus armen Verhältnissen stammen. Beide kommen nicht aus den reichen Eliten, die das Land traditionell beherrschen. Bolsonaro ging zum Militär, während Lula in der Gewerkschaftsbewegung aufstieg, bevor er zum ersten Mal für die Präsidentschaft kandidierte.

Nöthen sieht nur ein Mittel, die soziale Situation in Brasilien langfristig tatsächlich zu verbessern: Bildung, Bildung, Bildung. Es brauche enorme Investitionen gerade in den Elendsquartieren, auch in die medizinische Versorgung. Der Staat müsse dort mehr Präsenz zeigen. »Wo der Staat sich zurückzieht, blühen kriminelle Strukturen auf.« Tatsächlich aber sei die Bevölkerung in den zurückliegenden Jahren rasant gewachsen (auf heute rund 215 Millionen Menschen), die staatliche Infrastruktur aber nicht.