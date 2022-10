Der Letzte

EPA/ROLAND SCHLAGER /dpa - Bildfunk Im Angesicht der Niederlage: Eric Hobsbawm (1917–2012)

Am 1. Oktober vor zehn Jahren ist Eric Hobsbawm in London hochbetagt verstorben. Mit dem Tod des vorerst letzten weltweit beachteten marxistischen Historikers endete, das ist heute noch viel klarer als 2012, ein Zeitalter, in dem marxistischen Geschichtswissenschaftlern – mitunter sogar solchen, die Mitglied einer kommunistischen Partei waren – im »Westen« zumindest akademische Nischen zugänglich waren. Das ist gründlich vorbei – auch in Großbritannien, wo die Communist Party Historians Group und die mit ihr verbundene Zeitschrift Past & Present einen großen Einfluss auf das Fach hatten.

Man kann diese Abschottung der Universitäten beklagen, sollte dabei aber nicht vergessen, dass das nur eine Seite der Medaille ist. Der Niedergang marxistischer Debatten in den historischen Wissenschaften, ihre intellektuelle und personelle Auszehrung gehören eben auch dazu. Hobsbawm war als marxistischer Historiker mit Parteibuch nämlich nicht der Solitär, für den ihn späterhin viele gehalten haben. Er gehörte zu einer ganzen Kohorte von Intellektuellen, die in den 1930er und 1940er Jahren entweder der Kommunistischen Partei Großbritanniens beigetreten waren oder zumindest mit ihr sympathisierten – bis 1956, als die Absetzbewegung begann.

Hobsbawm war einer von wenigen Intellektuellen dieser Generation, die bis zum Schluss blieben, als sich die Partei 1990/91 nach der feindlichen Übernahme durch eine erst eurokommunistische und am Ende linksliberale Fraktion in die Selbstauflösung treiben ließ. Diese Beharrlichkeit dürfte der Grund dafür sein, dass er lange vom Inlandsgeheimdienst MI5 überwacht wurde, der auch dafür sorgte, dass er keine der prestigeträchtigen Professuren an der Universität Cambridge erhielt. Er blieb am Birkbeck College der Universität London. Das »offene« Klima dort hat er einmal so beschrieben: Als Kommunist wurde man nicht rausgeschmissen, aber mindestens zehn Jahre lang nicht befördert.

Hobsbawm hat in den 1970er Jahren die eurokommunistische Richtung in seiner Partei gestützt; in den 1980er Jahren zielten seine politischen Interventionen bereits überwiegend auf die Debatten in der Labour Party – mit dem »Parteikommunismus« hatte er in gewisser Weise abgeschlossen. Sein »Zeitalter der Extreme« (1994), das ihn auch in Deutschland bekanntmachte, liest sich aus dem Abstand von bald drei Jahrzehnten in Teilen wie das Finale dieser Distanzierung. Ein als Kontrapunkt zur liberalen Feier des »Endes der Geschichte« wichtiges Buch – aber eben auch eines, dessen Urteile etwa über die Sowjetunion erkennbar unter dem Eindruck der Niederlage zustande kamen. Nicht oft genug zur Lektüre empfohlen werden können dagegen Hobsbawms drei Bände über das »lange« 19. Jahrhundert – eine bleibende Leistung, die bei der Neukonstituierung einer marxistischen Geschichtswissenschaft helfen kann.