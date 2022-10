»Wenn man nicht auf Linie ist, wird man schnell ausgegrenzt«

imago images/Hoch Zwei Stock/Angerer Auf dem Hamburger Spielbudenplatz geht es am Samstag um Musik und um politische Forderungen

Ihr Verein organisiert an diesem Sonnabend unter dem Motto »Kultur alive – Grenzen sind relativ« ein Festival auf dem Hamburger Spielbudenplatz, also auf St. Pauli, direkt an der Reeperbahn. Neben dem politischen Inhalt gibt es ein breites kulturelles Programm. Was wird geboten?

Im Geiste unseres Mottos »Grenzen sind relativ« – das ist auch der Name unseres Vereins – haben wir über 100 Künstlerinnen und Künstler, Ausstellende und gemeinnützige Organisationen zusammengetrommelt. Wir wollen gemeinsam die Vielfalt der Multipolarkultur feiern. Von 15 bis 23 Uhr bieten wir eine lebendige Mischung. Es gibt Livemusik, Tanz, Performance, interaktive Erlebniswelten und eine Network-Area. Musikalisch ist von Rock, Pop, Funk, Latin, Blues, Rock ’n’ Roll bis hin zu Weltmusik alles mit dabei.

Mit dabei ist auch Ihre Mischa-Gohlke-Band. Sie werden häufig gefragt, wie Sie trotz Ihrer an Taubheit grenzenden Hörschädigung Musik machen können. Was antworten Sie darauf?

Trotz oder gerade deswegen?! Generell ist die Hörwahrnehmung nicht statisch, sondern sehr unterschiedlich. Manchmal höre ich nur Klangbrei, in anderen Momenten kann ich Musik und Sprache differenziert wahrnehmen. Ohne Hörgeräte bin ich nahezu taub. Mit Hörgeräten höre ich circa 50 bis 60 Prozent von der Grundlautstärke, wobei viele Frequenzbereiche im Mittel- und Hochtonbereich fehlen. Hören ist also nicht gleich Verstehen. Unsere Wahrnehmungen sind multisensorisch, wir erleben Musik und Sprache auf vielen Ebenen parallel: Gehör, Auge, Körpergefühl, Emotion, Verstand, Intuition, Prägungen et cetera. Meine vermeintliche Beeinträchtigung zwingt mich dazu, auf mehreren Kommunikations- und Wahrnehmungsebenen interagieren zu müssen, was ich als großes Geschenk empfinde.

Sie haben einen politischen Ansatz. Auf der Webseite Ihres Vereins wird kritisiert, wir seien »alle stark von unserer kapitalistischen Leistungs-, Konsum- und Wachstumsgesellschaft geprägt«. Wie ist vor diesem Hintergrund der Vereins- und Festivaltitel »Grenzen sind relativ« zu verstehen?

Auf keinen Fall gemeint sind grenzenloses Wachstum, Selbstoptimierungszwänge et cetera. Der Titel ist im Sinne der Dialektik zu verstehen. Es war schon immer mein Anspruch, das Medium Kunst und Kultur auch für gesellschaftspolitische Prozesse als Transmitter zu nutzen. Und erst einmal zu analysieren: Wie sind die Zusammenhänge? Was sind die Ursachen? Wie kannst du Kunst und Kultur nutzen, um nicht nur in einer »Bubble«, sozusagen einer Ich-AG, zu wirken?

Kunst und Kultur kann beziehungsweise muss politisch sein wie zum Beispiel zur Zeit des Vietnamkriegs. In Deutschland wirken derzeit viele Akteure systemkonform und -erhaltend. Wenn man nicht auf Linie ist, dann wird man schnell ausgegrenzt, bekommt bestimmte Jobs oder Förderungen nicht mehr, und Shitstorms gibt’s gratis dazu. Auch hier brauchen wir einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs und viel mehr Plattformen für konstruktiven Dialog.

Dieses Mal ist das Festival auch eine Premiere.

Ja. Aufbauend auf unsere »Grenzen sind relativ«-Festivals in der »Fabrik Hamburg« haben wir ein neues interdisziplinäres Veranstaltungsformat kreiert, welches im Rahmen von Public Events – wie zum Beispiel Festivals, Stadtfesten, Sport- und Kulturveranstaltungen sowie auf öffentlichen Plätzen – umgesetzt werden soll. Das Format ermöglicht eine übergreifende verbindende Plattform für Menschen, Künstler, gemeinnützige Organisationen und Netzwerke unterschiedlicher Backgrounds. Mit diesem Ansatz kommen wir mehr in die Mitte der Gesellschaft, um Impulse für die gesamtgesellschaftliche Inklusion, für Interdisziplinarität in Kultur und Dialog und ein besseres Miteinander zu setzen.