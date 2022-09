Kein Tapetenwechsel

imago images/Shotshop Bis der Wandschmuck abfällt: Viele müssen in ihrer Bleibe bleiben

Es ist bekannt: Wohnen wird in immer mehr Städten und Regionen Deutschlands zum Luxus. Eine aktuelle Studie des kapitalnahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) aus Köln unterstreicht diesen Befund. »Viele Menschen werden aus finanziellen Gründen nicht mehr umziehen können«, erklärte Studienautor und Immobilienökonom Michael Voigtländer am Donnerstag. Für sie sei der Traum vom »großzügigen Wohnen« ausgeträumt.

In den vergangenen Jahren stiegen die Mieten stetig, wurden die Wohnungen also für mehr und mehr Menschen unerschwinglich. Im Zeitraum 2018 bis 2021 traf das auf 75 Prozent der Kreise in Deutschland zu, so ein Ergebnis der Studie. Inflation und Energiekrise tragen seit Monaten ihren Teil dazu bei und könnten den Trend verfestigen: Die Wohnnebenkosten steigen, die Kaufkraft der Haushalte nimmt ab.

In der IW-Studie wurde untersucht, wieviel Quadratmeter sich ein Singlehaushalt mit mittlerem Einkommen leisten kann, wenn er nicht mehr als 25 Prozent seines Nettoeinkommens dafür ausgeben will. In München kann sich ein Durchschnittsverdiener damit 36,2 Quadratmeter leisten. Im Umland der bayerischen Hauptstadt ist die Lage ähnlich: Sieben der zehn teuersten Wohngegenden Deutschlands liegen in der Metropolregion München. Hier können sich die Mieter nur wenige Quadratmeter mehr leisten.

Die Studie des Instituts krankt allerdings daran, dass sie mit unrealistischen Werten operiert: Nur 25 Prozent des Einkommens für die Miete ausgeben zu müssen ist für zahlreiche Wohnende hierzulande unvorstellbar. Das zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte Analyse des Portals »Immowelt« für 80 Großstädte in der Bundesrepublik. Untersucht wurde die Kostenbelastung durch Warmmiete einer 50-Quadratmeter-Wohnung. Das Ergebnis: In 53 Großstädten müssen Singles inzwischen mehr als 30 Prozent des Durchschnittseinkommens dafür berappen. »Je nachdem, wie sich die Energiepreise weiterentwickeln und wie kalt der kommende Winter wird, könnten weitere Städte hinzukommen«, heißt es bei »Immowelt«.

Auch in dieser Studie sticht München hervor: Singles müssen hier 52 Prozent ihres Einkommens für eine warme Wohnung ausgeben. Die Studienautoren weisen darauf hin, dass sie für die Berechnung das mittlere Einkommen herangezogen haben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Menschen mit niedrigem Einkommen einen wesentlich höheren Teil davon für das Wohnen aufwenden müssen. »Für viele Menschen dürfte dann die einzige Option sein, Einbußen beim Lebensstandard hinzunehmen und zum Beispiel deutlich weniger zu heizen«, heißt es in der Studie weiter.

Auch ohne Energiekrise sind viele private Haushalte mit den Mieten überlastet. Die Wohnkosten eines Singles mit durchschnittlichem Einkommen lägen in 23 von 80 Städten »im ungesunden Bereich«, also über den empfohlenen 30 Prozent des Haushaltseinkommens. In München seien es 47 Prozent des Gehalts. Auch in Frankfurt am Main und Berlin sei die Belastung mit jeweils 39 Prozent deutlich zu hoch.

Studenten zählen zu denen, die durch die Wohnkosten besonders belastet sind. In diesem Jahr müssen sie 5,9 Prozent mehr zahlen als im Vorjahr, wie aus dem »Studentenwohnreport 2022« des Finanzdienstleisters MLP hervorgeht. Demnach sind in allen 38 untersuchten Hochschulstädten die Mieten gestiegen – und die Steigerung betrifft sowohl Studentenwohnungen als auch Zimmer in Wohngemeinschaften.

Teuerster Studienort bleibt München, wo Studenten für eine 30 Quadratmeter große Musterwohnung mit normaler Ausstattung 787 Euro im Monat zahlen müssen. Stuttgart liegt mit 786 Euro nur knapp dahinter. In Berlin sind 718 Euro fällig. Dagegen ist es in weiteren Städten Ostdeutschlands günstiger: In Leipzig zahlt man 383 Euro, in Magdeburg 303 Euro und in Chemnitz 224 Euro. Ähnlich sieht es bei den Wohngemeinschaften aus: Für ein 20 Quadratmeter großes WG-Zimmer zahlen Studenten in München 545 Euro, in Berlin 487 Euro, in Chemnitz dagegen nur 186 Euro.