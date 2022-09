Neonazischläger wohl für AfD-Fraktion tätig

Berlin. In seinem Bundestagsbüro beschäftigt der AfD-Abgeordnete Jan Wenzel Schmidt aus Sachsen-Anhalt offenbar den verurteilten Neonazischläger Mario Alexander Müller als wissenschaftlichen Mitarbeiter. Das, und dass Müller sich zuletzt um einen Hausausweis zum Bundestag bemühte, habe eine Recherche von Springers Welt ergeben, wie das Blatt am Freitag berichtete. Ein von der »Rechercheplattform zur Identitären Bewegung« am Montag auf Twitter verbreitetes Foto zeigt Müller mit dem Chef der AfD-Jugendorganisation in Berlin, Martin Kohler, im Wartebereich der Ausweisstelle des Bundestags. Hausausweise ermöglichen es, sich ohne besondere Kontrollen frei durch die Räumlichkeiten des Parlaments zu bewegen. (jW)