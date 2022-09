Gegen Teuerung und Kriegspolitik

Luca von Ludwig Anhänger von Die Linke unter den Teilnehmenden einer Kundgebung in Leipzig (05.09.)

Vor dem Hintergrund explodierender Energiepreise, einer weiteren Zuspitzung des Krieges in der Ukraine und der anlaufenden Debatte über einen um 15 Prozent aufgestockten Rüstungshaushalt für das kommende Jahr rufen die Friedensbewegung, Gewerkschaften, linke Organisationen und die Partei Die Linke für die kommenden Tage zu Protesten auf. Die Gretchenfrage lautet dabei: Wie hältst du es mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland?

»Stopp den Krieg! Verhandeln statt schießen« lautet ein Motto des dezentralen bundesweiten Aktionstages für »eine soziale, gerechte und ökologische Friedenspolitik«, zu dem die Netzwerke Bundesausschuss Friedensratschlag und Kooperation für den Frieden für Sonnabend aufrufen. Im Aufruf ist die nicht speziell auf Russland bezogene Forderung nach einem »Stopp der katastrophalen Wirtschafts- und Finanzblockaden, unter denen die Menschen weltweit leiden«, enthalten. Auch die Gewerkschaft Verdi ruft zur Beteiligung an diesem Aktionstag auf. Allerdings mit der Einschränkung, dass der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften »alle notwendigen Sanktionen« gegen Russland befürworten, »wenn sie dabei helfen, den Krieg in der Ukraine und das Leiden der Bevölkerung schnellstmöglich zu beenden«.

Zwar bedeuteten die Sanktionen »Wirtschaftskrieg auf Kosten der Menschen in aller Welt und insbesondere hierzulande«, meinte Holger Griebner vom Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung am Donnerstag gegenüber jW. Doch um die Bundesregierung zu zwingen, vom Kriegskurs abzulassen und statt dessen die drängenden ökologischen Probleme anzugehen, »brauchen wir ein breites Bündnis für Frieden, gegen Teuerung und Inflation über den Tag hinaus«. Die gemeinsamen friedenspolitischen Ziele seien dabei wichtiger als die unterschiedliche Bewertung von Sanktionen, so der Anmelder einer Kundgebung an diesem Sonnabend in der Hansestadt.

Dass die Breite der Bewegung wichtig ist, vertreten auch die Organisatoren einer Demonstration »Heizung, Brot und Frieden – Protestieren statt frieren« am 3. Oktober in Berlin. Geeinigt hat sich das Bündnis, dem unter anderem die Sammlungsbewegung »Aufstehen«, DKP und SDAJ, trotzkistische Organisationen, DIDF sowie die Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften angehören, daher auf soziale Forderungen wie eine Deckelung der Gas- und Strompreise, die Vergesellschaftung der Energiewirtschaft, höhere Löhne und die Besteuerung von Krisengewinnen. Es sei aber vereinbart worden, dass einzelne Redner die Frage des Wirtschaftskriegs und der Sanktionen gegen Russland auf der Kundgebung ansprechen können, sagte Harri Grünberg vom »Aufstehen«-Vorstand am Donnerstag zu jW. Prominente Redner werden der vor rund zwei Wochen aus der Partei Die Linke ausgetretene frühere Bundestagsabgeordnete Fabio de Masi sowie der Schriftsteller Christian Baron sein.

Auffällig ist, dass die Linkspartei bis auf den Bezirksverband Tempelhof-Schöneberg und Einzelmitglieder unter den Unterstützern der Demonstration vom Sonnabend fehlt. Innerhalb der Partei, aber auch der Gewerkschaften werde gestreut, dass es sich um ein »rechtes Bündnis« handele, weiß Grünberg. Begründet werde dies damit, dass die Forderung nach Aufhebung der Russland-Sanktionen auch »Rechte« anziehen könne. Auf der Website des Bündnisses wird indessen betont, dass »Nazis und Rassismus« keinen Platz haben. »Die Partei Die Linke geht mit der Pinzette an Proteste ran«, beklagte Grünberg. »Doch wenn man sich von allem fernhält und es für rechtslastig erklärt, überlässt man am Ende die Leute der AfD.«

Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen (DFG-VK) ruft nicht zur Teilnahme am Aktionstag am Sonnabend auf. »Die Demonstration präsentiert sich als offen für rechts«, zitierte das Nachrichtenportal Telepolis am 22. September den DFG-VK-Chef Ralf Buchterkirchen.

Die Linke-Fraktionen in Bundestag und Brandenburger Landtag wollen derweil am Sonnabend in Schwedt, wo der PCK-Raffinerie aufgrund des von der Ampel verfügten Boykotts russischen Erdöls der Ruin droht, ein Zeichen der Solidarität setzen. Als Redner sind unter anderem der Linke-Chef Martin Schirdewan und Gregor Gysi angekündigt. Deren Vorhaben, den tausenden um ihre Jobs bangenden PCK-Beschäftigten Hoffnung zu machen, ohne den Wirtschaftskrieg gegen Russland zu thematisieren, dürfte sich als eine Aufgabe nach dem Motto »Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass« erweisen.