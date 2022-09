»Loyalty« und »Honor« nichts für Polizisten

Trier. Wer mit einem Rückentattoo mit Begriffen wie »Loyalty« oder »Honor« in Rheinland-Pfalz Polizist werden will, hat schlechte Chancen: Das Land dürfe einen Bewerber aus diesem Grund ablehnen, teilte das Verwaltungsgericht Trier am Freitag mit. Die auf Deutsch übersetzten Begriffe »Loyalität« und »Ehre« ließen den Schluss zu, dass der Bewerber ein archaisches und überkommenes Wertesystem vertrete. Es könne laut Gericht nicht ausgeschlossen werden, dass dem Bewerber »Loyalität« und »Ehre« wichtiger seien als die Freiheitsrechte der Bürger. (AFP/jW)