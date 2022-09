Es hat gereicht

Ramil Sitdikov/IMAGO/SNA Wahlhelfer zählen die Stimmzettel des Beitrittsreferendums aus (Moskau, 27.9.2022)

Mehr als 5,8 Millionen Menschen – zwischen 77 und 97 Prozent der Einwohner – nahmen an den Referenden im Osten und Süden der Ukraine teil und stimmten mit 87 bis 98 Prozent für die Angliederung ihrer Regionen an die Russische Föderation. Nach den Worten von ­Kiews Außenminister Dmitro Kuleba ist das »null und nichtig«, denn die Menschen seien mit vorgehaltener Waffe zum Ausfüllen von Papieren gezwungen worden. Moskau hatte offenbar eine nach Millionen Soldaten zählende Schattenarmee aufgeboten und wieder verschwinden lassen. Geschossen wurde von Kulebas Seite.

Die Kremlführung war acht Jahre lang dagegen, die seit 2014 in Lugansk und Donezk geforderten Abstimmungen stattfinden zu lassen. Die durch einen Volksaufstand, der von Arbeitern getragen wurde, entstandenen Republiken im Donbass hatten ihr Fundament im Widerstand gegen die in Kiew durch USA, EU und Massenmord an die Macht geputschte Banditenclique. Aus der anfänglichen Forderung im Donbass nach Autonomie innerhalb der Ukraine wurde bald die nach Beitritt zur Föderation. Das hinderte den Westen nicht, sofort die Kiewer Lüge von Separatismus in die Welt zu setzen und die Verdummungsvokabel »Prorussen« bis heute zu verbreiten. Die ukrainische Junta setzte mit dem Segen des Westens seit Februar 2014 auf die gewaltsame Spaltung der Ukraine und schließt ein Zusammenleben mit Russen und Russland aus. Noch im vergangenen Jahr forderte Wolodimir Selenskij die russischen Bewohner der Ostukraine auf, Richtung Osten auszuwandern und half mit Waffen – nun auch deutschen – nach. Es bleibt dabei: Wer von diesem Krieg nichts hören will – dazu gehört bekanntlich auch die Parteiführung der Linken –, sollte vom russischen Eingreifen ab dem 24. Februar schweigen. Wer hier von der Auseinandersetzung zweier Mächte plaudert oder gar von russischem Imperialismus, demonstriert lediglich eigene inhumane Ignoranz.

Bereits vor den offiziellen Referenden gab es in kleineren Gemeinden des Donbass und der von Russland kontrollierten Gebiete Volksversammlungen, die für den Beitritt stimmten. Es gab Druck von unten. Abstimmungen zählen allerdings im Westen nur, wenn das Ergebnis gewünscht wurde. Franzosen, Niederländer, Iren oder Dänen können davon erzählen, im EU-Protektorat Kosovo besorgte das die organisierte Kriminalität.

Der Westen hat im Februar 2014 beim Kiewer Putsch die nationale Karte gespielt, auf der Krim wurde sie folgerichtig einen Monat später mit 96 Prozent für Russland auch gezogen – ohne Einbindung oder gar Dominanz von Faschisten wie in der Ukraine. Moskau blieb angesichts von deren Mordaktionen gegen »Kakerlaken« und »Läuse«, wie im Kiewer Jargon Russischsprachige genannt werden, lange zögerlich und halbherzig. Nun haben jene entschieden, denen das alles längst gereicht hat. Wer nun erneut »Annexion« schreit, lügt erneut: Es handelt sich um eine Sezession.