Sonderfall BRD

Grafik: MIS/jW mit Wikipedia; Recherche jW Nur Deutschland hat eine Gasumlage, die sogar die Preise noch verteuert

Seit Monaten lassen die Energiepreise Abermillionen verarmen, während Energiekonzerne Rekordgewinne machen. Staatliche Gegenmaßnahmen liegen auf der Hand. Viele Regierungen in Europa haben inzwischen Preisobergrenzen festgelegt und/oder »Übergewinnsteuern« für Krisenprofiteure. Zählt man die Länder, die bisher Energiepreisdeckel eingeführt haben, aber keine Sondersteuer, kommt man auf mindestens acht: Frankreich, Portugal, Österreich, Norwegen, Bulgarien, Kroatien, Slowenien und Estland.

Die Ausgestaltung ist sehr unterschiedlich. Norwegen zum Beispiel hat einen pauschalen Höchstpreis für Strom festgelegt: 6,8 Cent pro Kilowattstunde (kWh, zum Vergleich: In Deutschland kostete die kWh im Juni durchschnittlich 40,5 Cent). In Österreich hingegen wird nur eine bestimmte Menge gedeckelt. Darüber hinaus verbrauchter Strom muss zum Marktpreis bezahlt werden. Bis Mitte 2024 kosten die ersten 2.900 Kilowattstunden pro Haushalt und Jahr lediglich jeweils zehn Cent. Mehr als der Hälfte aller Haushalte in Austria kommt mit weniger aus.

In Frankreich wiederum gibt es bis mindestens Ende 2023 einen »Tarifschutzschild«: Verbraucher zahlen für Gas nicht mehr als bisher, der Staat übernimmt die Differenz zum Marktpreis. Der Strompreis darf steigen, aber in diesem Jahr um höchstens vier Prozent, im kommenden Jahr um 15 Prozent. Auf diese Weise werde die Staatskasse geplündert, um die Profite der Konzerne zu sichern, kritisiert die linke Oppositionspartei La France insoumise (LFI). Es brauche einen »Preisstopp« für Transaktionen zwischen Erzeugern und Händlern, erklärte Fraktionschefin Mathilde Panot unlängst: »Wir müssen in die Erzeugerkette eingreifen.«

Zur Abschöpfung von Extraprofiten hat sich die französische Regierung bisher nicht durchringen können, aber in Großbritannien werden die Übergewinne der Öl- und Gaskonzerne vorübergehend mit 25 Prozent besteuert. Auf der Insel gibt es dafür keinen Preisdeckel, der den Namen verdient – es gibt zwar eine Behörde, die Höchstpreise festsetzen kann, doch die ist weit davon entfernt, korrigierend einzugreifen.

Auch in Italien gibt es keine Preisbegrenzung, Übergewinne von Energiekonzernen werden aber besteuert. Deren Umsätze werden mit denen des Vorjahreszeitraums verglichen – auf alles, was dazugekommen ist, wird eine 25prozentige Sondersteuer erhoben. Die ersten fünf Millionen allerdings sind frei. Für dieses Jahr rechnet Rom mit Mehreinnahmen von etwas mehr als zehn Milliarden Euro.

Während die italienische Sondersteuer sich, technisch gesehen, auf »Überumsätze« bezieht, werden etwa in Griechenland tatsächlich Gewinne von Energiekonzernen besteuert. Die Profite des Besteuerungszeitraums werden mit früheren Unternehmensgewinnen abgeglichen, und von dem Extra gehen 90 Prozent an den Fiskus. 400 Millionen Euro sollen damit eingenommen werden. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis will das Geld den Bürgern direkt erstatten, »bis zu 600 Euro« soll jeder erhalten.

Griechenland gehört zu den mindestens sechs europäischen Ländern, die Sondersteuer und Preisdeckel eingeführt haben. Vorreiter war Rumänien. Bereits im Herbst 2021 hat die Regierung in Bukarest eine Preisobergrenze für Strom (14 Cent pro kWh) und Gas (63 Euro pro Megawattstunde) eingeführt sowie eine Übergewinnsteuer für Stromhersteller. Letztere liegt bei 80 Prozent und wurde zwischenzeitlich bis vorerst Ende März 2023 verlängert.

Auch Spanien hat bereits im Herbst 2021 eine Sondersteuer für Stromproduzenten eingeführt, die Rede ist in Madrid aber nicht von einer Steuer oder Abgabe, sondern von einem »Mechanismus zur Verringerung der übermäßigen Vergütung auf dem Strommarkt, hervorgerufen durch erhöhte Preise für Erdgas«. Die Errechnung ist ziemlich kompliziert, wird aber von einem Algorithmus übernommen. Monatliche Zahlungsaufforderungen werden automatisch an die Stromerzeuger geschickt. Eine ähnliche Regelung für die Finanzindustrie ist in Vorbereitung. Strom- und Gaspreise wurden in Spanien durch Einführung von Preisobergrenzen jeweils nahezu halbiert.

In Ungarn gibt es seit Juni eine Vielzahl von Sondersteuern für Konzerne in etlichen Branchen. Bei Banken,Telekommunikations- und Handelsunternehmen sind Nettoumsätze die Berechnungsgrundlage. In anderen Fällen werden Finanztransaktionen oder die Zahlen von Fluggästen herangezogen, in wieder anderen die Differenz zwischen dem Preis für Öl aus Russland und dem Weltmarktpreis. Weil neuerdings nur noch der Durchschnittsverbrauch von Strom und Gas gedeckelt wird, ähnlich wie beim Strom in Österreich, gab es Proteste.

In Tschechien hat das Parlament am Dienstag einen Preisdeckel beschlossen. Kleinabnehmer zahlen ab November umgerechnet maximal 24 Eurocent pro Kilowattstunde Strom und 12 Eurocent pro Kilowattstunde Erdgas. Wegen der Preisexplosion hatten Anfang September 70.000 Demonstranten auf dem Wenzelsplatz in Prag den Rücktritt des Kabinetts und ein Ende der Sanktionen gegen Russland gefordert.

In Belgien schließlich wurde ein Energiepreisdeckel für einkommensschwache Haushalte beschlossen, eine 25prozentige Übergewinnsteuer für Energiekonzerne ist kurz davor – selbst von solch zaghaften Schritten ist die BRD weit entfernt. Steuerpolitisch wurden hier bisher nur Geschenke für Reiche beschlossen und nach Lage der Dinge tritt am 1. Oktober die Gasumlage in Kraft. Verbraucher werden 2,49 Cent pro Kilowattstunde mehr zahlen müssen, um die Rekordgewinne der Energiekonzerne weiter zu steigern.