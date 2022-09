Tschechien: Kontrollen an Grenze zu Slowakei

Prag. Tschechien hat wegen eines Anstiegs der »illegalen Migration« Kontrollen an der Grenze zur Slowakei angekündigt. Ab Donnerstag null Uhr würden die Kontrollen an 27 Übergängen entlang der gesamten Grenze zum Nachbarland wieder eingeführt, schrieb die tschechische Nationalpolizei am Dienstag im Onlinedienst Twitter. Demnach werden die Inspektionen mindestens zehn Tage lang aufrechterhalten. Beide Länder sind Teil des Schengen-Raums, in dem Personenfreizügigkeit gilt. Ministerpräsident Petr Fiala erklärte bei einer Pressekonferenz: »Wir müssen diese präventive Maßnahme ergreifen, um (...) illegale Migranten davon abzuhalten, diese Route zu nehmen.« Nach eigenen Angaben hat die tschechische Polizei von Anfang Juni bis Anfang vergangener Woche fast 9.500 Asylsuchende festgenommen. Im vergangenen Jahr waren es demnach 1.330 Menschen. (AFP/jW)