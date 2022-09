»Sparquote« in BRD sinkt deutlich

Frankfurt am Main. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher können wegen der extrem gestiegenen Preise zum Beispiel für Energie kein Geld auf die hohe Kante legen. Die »Sparquote« in Deutschland dürfte nach Einschätzung von Banken in diesem Jahr erstmals seit 2014 wieder in den einstelligen Bereich absinken. Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) erwartet nach Angaben vom Dienstag für 2022 eine Sparquote von neun bis zehn Prozent. Je 100 Euro verfügbarem Einkommen würden die privaten Haushalte somit im Durchschnitt neun bis zehn Euro zurücklegen. »Die Energiepreiskrise wird bis in die Mittelschicht hinein die Vorsorge durch Sparen untergraben«, so BVR-Vorstand Andreas Martin. (dpa/jW)