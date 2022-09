Wut in Ostdeutschland

Danny Gohlke/dpa Gegen den Wirtschaftskrieg mit Russland (Schwerin, 16.9.2022)

In Ostdeutschland sind am Montag abend erneut Zehntausende gegen die Politik der Bundesregierung auf die Straße gegangen. Im Mittelpunkt der Proteste standen die stark angestiegenen Energiepreise und die Inflation in Folge des Wirtschaftskrieges gegen Russland, aber weiterhin auch die Ablehnung der Coronamaßnahmen. Nachfragen bei Innenministerien und Landespolizeidirektionen ergeben ein genaueres Bild vom Umfang der in den meisten bürgerlichen Medien höchstens am Rande erwähnten Protestbewegung. Erfahrungsgemäß handelt es sich bei den Behördenangaben um eher konservative Schätzungen am unteren Rand.

Allein in Sachsen gingen nach Angaben des Innenministeriums rund 32.000 Menschen bei 103 Versammlungen auf die Straße. Faschistische Gruppen wie die Freien Sachsen, die Identitäre Bewegung und eine sich mit dem Symbol einer Friedenstaube tarnende Freie Jugend waren vielerorts und oftmals führend dabei, wie Videoaufnahmen dieser Vereinigungen auf ihren Telegramkanälen zeigen. In Leipzig demonstrierten laut Innenministerium 2.600 Personen, die Freien Sachsen gaben sogar 4.000 an. Aus der Demonstration, an der sichtbar Faschisten und rechte Hooligans teilnahmen, wurde laut »Ost- Ost-Ostdeutschland« skandiert. Am Rande wurden sieben Antifaschistinnen und Antifaschisten von Nazis verletzt. Während Lokaljournalisten und Antifaaktivisten über Twitter von einem gezielten Angriff auf die Linken berichteten, sprach die Polizei von einer »gegenseitigen Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Demonstrationslagern«.

In Sachsen-Anhalt wurden 44 Versammlungen mit insgesamt 12.900 Teilnehmern gezählt, wie die Pressestelle des Innenministeriums gegenüber jW angab, die größte davon mit 2.200 Demonstranten in Magdeburg. In Mecklenburg-Vorpommern demonstrierten mehr als 11.000 Menschen an etwa 20 Orten, 4.500 davon nach Polizeiangaben in Schwerin. Gefordert wurde dort laut dpa ein Ende der Russlandsanktionen und der Waffenlieferungen an die Ukraine sowie die Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2. Den meisten Applaus habe die Forderung eines Redners nach dem Rücktritt von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) bekommen.

Wie die Landespolizeidirektion in Erfurt mitteilte, gab es in Thüringen acht behördlich angezeigte und 29 nicht angemeldete Versammlungen mit insgesamt 23.667 Teilnehmern. Der größte Aufzug, für den die Polizei die erstaunlich genaue Zahl von 2.673 Teilnehmern nannte, fand demnach in Gera statt. In Weimar, wo sich laut Thüringer Allgemeine die Zahl seit letzter Woche auf 1.600 Teilnehmer verdreifacht hatte, hieß es auf Schildern unter anderem »Das Leben muss bezahlbar bleiben« und »Ich steh auf Sahra W.« – gemeint war die als scharfe Kritikerin der Russlandsanktionen bekannte Linke-Politikerin Wagenknecht. In Brandenburg gehen Schätzungen der Polizei von 13.000 Teilnehmern auf 46 Versammlungen aus, die größte davon mit 1.800 Teilnehmern in Cottbus. Dies entspräche dem Niveau der Vorwoche, erfuhr jW aus dem Landespolizeipräsidium in Potsdam.

Wegen eines »Schulterschlusses« eines ihrer Abgeordneten mit der AfD gegen die Russlandsanktionen ist am Montag in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam die zehnköpfige Ratsfraktion Die Linke zerbrochen. Der parteilose Stadtverordnete Ralf Jäkel hatte vor zwei Wochen einem Antrag der AfD zugestimmt, wonach sich die Stadt für eine Inbetriebnahme von Nord Stream 2 einsetzten sollte. Dieser »Tabubruch« sei zwar von allen Fraktionsmitgliedern scharf verurteilt worden. Doch habe ein Antrag auf Fraktionsausschluss bei der Fraktionssitzung am Montag abend das notwendige Quorum von drei Vierteln der Mitglieder knapp verfehlt. Da Jäkel seinerseits keine Konsequenzen ziehen wollte, seien mehrere Abgeordnete aus Gründen der »Glaubwürdigkeit« ausgetreten, berichtete der bisherige Fraktionschef Stefan Wollenberg am Dienstag gegenüber jW. Er geht davon aus, dass die »große Mehrheit« der bisherigen Fraktion diesem Schritt folge, so Wollenberg. Am Mittwoch wollen die Ausgetretenen gegenüber dem Präsidium die Bildung einer neuen Fraktion anzeigen.