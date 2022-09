Berlin: Brand in der Habersaathstraße

Berlin. In einem unter anderem von Wohnungslosen besetzten Gebäude in der Berliner Habersaathstraße ist ein Brand ausgebrochen. Erste Erkenntnisse der Ermittler deuten auf Brandstiftung hin, berichtete die Berliner Zeitung am Dienstag. Das Feuer sei in der Nacht ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Ende 2021 waren Wohnungen in dem Haus besetzt worden, die zuvor jahrelang leerstanden. Der Eigentümer plant den Abriss des Gebäudes. Eine erste Besetzung im Oktober 2020 war schnell geräumt worden. (jW)