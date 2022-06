»Wir werden das Haus nicht verlassen«

Stefan Boness »Wohnen ist Grundrecht«: Protestplakate an der Fassade der Berliner Habersaathstraße 40–48 (12.5.2022)

In der Berliner Habersaathstraße 40–48 sollen Ende des Monats 50 ehemals Wohnungslose ausziehen, die erst kürzlich eingezogen sind. Warum?

Nach der zweiten Besetzung der Räumlichkeiten kurz vor Weihnachten 2021 waren wir durch den aufgebauten Druck und ein wenig Glück in der Situation, dass wir geduldet wurden. Sowohl vom Eigentümer, der Arcadia Estates GmbH, als auch vom Bezirk Mitte. Die 50 obdachlosen Menschen konnten einziehen. Damals wurde die Vereinbarung getroffen, dass 3,50 Euro Betriebskosten pro Quadratmeter zu zahlen sind. Der Eigentümer hat bis heute noch keine Rechnung gestellt, vermutlich, weil er nicht will, dass daraus ein mietähnliches Verhältnis gestrickt werden kann.

Im April hatte er dann die Idee, da ukrainische Geflüchtete unterzubringen, was 25 Euro pro Person pro Tag bringt. Das wollten Senat und Bezirk aber nicht, um niemanden gegeneinander auszuspielen. Der Geschäftsführer der GmbH, Andreas Pichotta, versucht das jetzt aber wieder.

Wie kam der jetzige Eigentümer an das Objekt?

2017 wurden die Gebäude für 20 Millionen Euro an die GmbH verkauft. Seit 2018 war klar, dass alles abgerissen werden soll, um Luxusneubauten hinzustellen. Deshalb wurden die Altmieterinnen und -mieter bis auf neun Mietparteien auch auf üble Manier herausgedrängt. Aber die lassen sich definitiv nicht einfach verdrängen.

Und wie kamen Sie auf diese Häuser?

Wir sind schon seit über drei Jahren zusammen mit den Altmieterinnen und -mietern dran, gegen den geplanten Abriss zu kämpfen. Der lange Leerstand ist ein Verstoß gegen das Zweckentfremdungsgesetz. Dagegen wollten wir vorgehen und Leerstand beseitigen. Die Idee, mit obdachlosen Menschen diesen Leerstand wiederzubeleben, kam auch daher, weil diese Wohnungen sofort beziehbar und zum Teil noch möbliert waren.

Hatte die Vereinbarung einen zeitlichen Ablauf?

Alles lief immer mündlich. Der Bezirksbürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel von Bündnis 90/Die Grünen, äußerte noch im Januar öffentlich, dass die Bewohnerinnen und Bewohner bis zum Abriss bleiben dürfen. Jetzt heißt es, das hätte er nie gesagt. Etwas Schriftliches haben wir leider nie bekommen. Wir waren erst mal froh, dass wir überhaupt drin sind. Wieder raus gehen wir sowieso nicht.

Nun sollen die Häuser abgerissen werden?

Die Abrissgenehmigung ist vom Bezirk noch nicht unterschrieben, von Dassel scheint das aber zu befürworten. Er ist stolz auf seinen angeblichen Erfolg, dass 30 Prozent der neuen Wohnungen dann für 9,15 Euro kalt auf zehn Jahre vermietet werden sollen. Und der Bezirk entscheidet, wer da wohnen darf. Das ist ein fauler Deal. Zehn Jahre sind nichts, und preiswerter Wohnraum verschwindet für immer. Und die grüne Basis steht wohl hinter ihm. Laut Berliner Mieterverein kann sich dieser Abriss aber auch noch jahrelang hinziehen.

Sind die Gebäude in so einem schlechten Zustand?

Nein. Aus Klimagründen darf kein Haus mehr abgerissen werden. Das kommt so langsam auch bei Gerichten und Politik an. Wenn sich alles noch weiter verzögert, kann es sein, dass er sowieso keine Genehmigung dafür bekommt. Zumal dort 125 Wohneinheiten von außen energetisch saniert wurden. Auf dem Dach ist eine Solaranlage! Von innen muss etwas gemacht werden, klar. Aber sonst entspricht dort alles dem, was klimapolitisch gewollt ist.

Was fordern Sie?

Die Rekommunalisierung. Das Objekt wurde 2006 für läppische zwei Millionen Euro durch Thilo Sarrazin (ehemals SPD-Finanzsenator, jW) verscherbelt. Der jetzige Eigentümer verlangt nun 46 Millionen. Das ist ein Unding. Zumal der Bezirk versäumt hat, Strafgelder wegen der Zweckentfremdung zu verhängen. Der Mieterbeirat hat ausgerechnet, dass bis zu 42,5 Millionen Euro fällig gewesen wären. Diese könnte man einfach erlassen und im Gegenzug das Haus erhalten.

Von Dassel hat nun zugesichert, dass am 30. Juni die Schlüssel übergeben werden.

Wir wollen da politisch in die Offensive gehen und werden das Haus auch nicht zu diesem Zeitpunkt verlassen. Da müssen sie schon das große Besteck auffahren und 50 ehemals Obdachlose gewaltsam auf die Straße setzen. Das ist kein schönes Bild. Am 26. Juni gibt es um 17 Uhr mit der Lauratibor-Protestoper ein Konzert vor den Häusern, wo man gern Unterstützung zeigen kann.