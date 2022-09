Anschlag mit Ansage

Danish Defence Command/Handout via REUTERS Gasblasen aus der Pipeline Nord Stream 2 auf etwa einem Kilometer Durchmesser der Ostseeoberfläche nahe Bornholm

Spekulationen über den Urheber der mutmaßlichen Anschläge auf die Erdgaspipelines Nord Stream 1 und 2 haben am Dienstag international hohe Wellen geschlagen. Am Montag waren zunächst an Nord Stream 2 südöstlich der dänischen Insel Bornholm, sodann auch an beiden Strängen von Nord Stream 1 nordöstlich der Insel Lecks entdeckt worden, aus denen offenbar große Mengen Gas entwichen. Dänemark sperrte den Schiffsverkehr in einem Radius von fünf Seemeilen um die Schadensstellen. Mit ersten Schritten zur Aufklärung des Vorfalls waren laut Berichten am Dienstag die dänische Marine und deutsche Spezialisten befasst. Sicherheitsexperten wurden mit der Einschätzung zitiert, bei den Lecks handle es sich um Sabotageakte, die nur von Marinetauchern oder mit Hilfe eines U-Boots hätten durchgeführt werden können. Dahinter stecke also wohl ein Staat. Ein seismologisches Institut aus Schweden meldete zudem, es habe am Montag »starke unterseeische Explosionen« in der Nähe der Pipelines registriert.

Schnell mit dem üblichen Vorwurf, es handle sich um einen russischen Anschlag, war der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bei der Hand. Morawiecki räumte ein, man kenne zwar noch keine Details, sehe aber wohl »die nächste Stufe der Eskalation, mit der wir es in der Ukraine zu tun haben«. Er äußerte dies am Rande der Eröffnung der Gaspipeline Baltic Pipe in Goleniów bei Szczecin. Diese soll Polen mit bis zu zehn Milliarden Kubikmetern Erdgas jährlich aus Norwegen versorgen. Allerdings hat die Regierung in Warschau bisher nur einen Vertrag über 2,4 Milliarden Kubikmeter erhalten. In Goleniów wollte auch Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen Sabotage dezidiert »nicht ausschließen«, ging aber mit Morawieckis völlig unbelegten Beschuldigungen nicht konform.

Als mögliche Täter brachten deutsche Leitmedien am Dienstag, wenngleich nur am Rande und sehr zurückhaltend, auch der Ukraine nahestehende Staaten ins Gespräch. Beobachter wiesen darauf hin, dass US-Präsident Joseph Biden am 7. Februar während eines Besuchs von Kanzler Olaf Scholz bekräftigt hatte, Washington werde Nord Stream 2 mit allen Mitteln stoppen. Auf die Frage, wie er dies bewerkstelligen wolle, hatte er erklärt: »Ich darf Ihnen versprechen, dass wir dazu in der Lage sein werden.« Manche erinnerten am Dienstag daran, dass sich noch bis zum vergangenen Mittwoch mehrere US-Kriegsschiffe im Rahmen von Manövern östlich von Bornholm aufgehalten hatten. Allerdings schaden auffällige Manöver, die zumeist aufmerksam beobachtet werden, der Klandestinität, die für Anschläge wichtig ist.

Russlands Präsidentensprecher Dmitri Peskow wiederum sagte mit Blick auf die Vorfälle, er sei »extrem besorgt«, er wies auf die – zumindest potentielle – Rolle der Pipelines für die Erdgasversorgung des gesamten europäischen Kontinents hin. Die mutmaßlichen Anschläge sind exakt zu einer Zeit erfolgt, zu der Kritiker der westlichen Politik diese Rolle wieder offensiver betonen, zumal im Winter eklatanter Erdgasmangel droht.

Bereits am Donnerstag vergangener Woche hatte der russische Inlandsgeheimdienst FSB erklärt, es sei ihm gelungen, einen Anschlag auf eine andere bedeutende Erdgaspipeline zu verhindern – auf Turkstream. Die Leitung hat eine Jahreskapazität von 31,5 Milliarden Kubikmetern. Sie versorgt nicht nur die Türkei, sondern auch Serbien und Ungarn. Alle drei Staaten halten an ihrer Kooperation mit Russland fest und beziehen weiterhin russisches Gas.