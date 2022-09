Nachschlag: Russe am Werk

2022 Netflix, Inc. Wittert den Betrug: die Hedgefondsmanagerin Fahmi Quadir in »Scandal! Bringing Down Wirecard«

Welches Interesse hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, kurz Bafin, den »Wirtschaftsstandort BRD« zu schwächen und das Land international der Lächerlichkeit preiszugeben? Man weiß es nicht, aber ihr Vorgehen im Fall der Wirecard AG hätte vielleicht Grund zu Ermittlungen in diese Richtung geben können. Anstatt Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen des Unternehmens nachzugehen, ließ die Bafin nämlich gegen die darüber berichtenden Journalisten vorgehen. In der Netflix-Doku »Skandal! Der Sturz von Wirecard« wird das nur am Rande erwähnt. Viel spannender fanden die Macher – verständlicherweise – allerlei Spekulationen über im Hintergrund agierende ausländische Geheimdienstler. Vor allem Russland habe das Ziel der »Destabilisierung« betrieben, scheint da durch. Aber warum sollte sich Moskau die Mühe machen, fragt man sich. Besser als bundeseigene Behörden wie die Bafin werden die das kaum hinbekommen. Oder ist da auch schon der Russe am Werk? (mik)