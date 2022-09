Kay Nietfeld/dpa Umweltschutz ade: Der »grüne« Wirtschaftminister Habeck nach einer Pressekonferenz in Berlin (30.3.2022)

Freundlich war nicht, was Robert Habeck am Montag zur Gasumlage zu lesen bekam: »Irrgarten«, »Rohrkrepierer«, »grenzt ans Surreale«, »handwerklicher Murks« ätzte das Handelsblatt. Die FAZ fand die Idee, Gasimporteure und vornehmlich Stadtwerke zu stützen, »sinnvoll«, höhnte jedoch: »Innerhalb kurzer Zeit hat sich aber der Eindruck verfestigt, der Gaspreis werde vom Staat zusätzlich verteuert, obwohl doch dessen Aufgabe wäre, für das Gegenteil zu sorgen.« Soll heißen: In den oberen Etagen der Gesellschaft ist man genervt vom Berliner Tollhaus. Das politische Personal hat das Murren im Land nicht mehr im Griff, befördert es vielmehr mit Ratschlägen zu Waschlappen, Dusch-Kurzzeitweckern oder schlichtem Zockerblödsinn: »Wenn beim Gassparen alles gut geht und wir Glück mit dem Wetter haben, dann haben wir eine Chance, gut durch den Winter zu kommen.« (Robert Habeck)

Zuerst hatte Christian Lindner erkannt, dass sich oben Unwillen zusammenbraut, außerdem rücken die Landtagswahlen in Niedersachsen gefährlich nahe. Er teilte per Bild am Sonntag mit: »Wir haben eine Gasumlage, die den Preis erhöht. Aber wir brauchen eine Gaspreisbremse, die den Preis senkt.« Das war schon beim Beschluss des Kabinetts zur Einführung der Umlage Anfang August klar und wurde von Kritikern etwa in den Gewerkschaften auch gesagt – aber späte Einsicht ist besser als keine. Manchmal schlägt ein Gedankenrest selbst im Regierungsviertel wie ein Blitz ein, aber nicht bei der SPD. Die benötigte bis Sonntag abend, um den Herrschaftswillen zu deuten. Die beiden Parteivorsitzenden begruben die Unsinnsidee im Fernsehen. Die Grünen waren noch auf Tauchstation und reichten den Vorschlag nach, die auf bis zu 160 Milliarden Euro geschätzten Kosten für die Ersatzbeschaffung in einen Sonderfonds nach dem Beispiel der 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zu verlagern oder den Betrag aus dem Finanzhaushalt zu stemmen. Noch später kam Parteivorsitzender Omid Nouripour, der am Montag die Gasumlage am 1. Oktober einführen wollte, um sie anschließend abzuschaffen.

Krise können die Kapazitäten der Bourgeoisie seit jeher nicht, genauer: Sie kennen nur einen Ausweg, die Sozialisierung von Verlusten. Was die Koalition bislang dazu anzubieten hatte, reicht dem deutschen Großkapital aber nicht. Die Idee Habecks, in der Krise, die wohl nach Meinung der Mehrheit selbstverschuldet ist, das durch direkte Umverteilung von unten nach oben zu besorgen, reicht offenbar nach dem Urteil der Wirtschaftslenker nicht. Das bedeutet: Die Rechnung für die unten wird noch stattlicher.

Als Habeck am vergangenen Mittwoch der CDU/CSU im Bundestag zubrüllte, sie sei bei der Gasumlage eine bloße »Muss-weg-Opposition«, ahnte er noch nicht, wie schnell »Muss weg« gehen kann. Es gilt für die ganze Chaostruppe, genannt Bundesregierung.