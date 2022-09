Tanz mit Mussolini

IMAGO/Independent Photo Agency Int. »Nicht das Ziel, sondern der Anfang«: Giorgia Meloni am Sonntag in Rom

Italiens Faschisten jubeln – und mit ihnen die Rechten in Europa: Die »Brüder Italiens« unter ihrer Führerin Giorgia Meloni holten sich bei den Parlamentswahlen nach Prognosen vom Montag mit bis zu 26 Prozent der Stimmen den Sieg. Bei den Wahlen 2018 lag die Partei noch bei etwas mehr als vier Prozent. Laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA dürfte das faschistische Bündnis mit der Lega von Matteo Salvini und der Forza Italia des früheren Premiers Silvio Berlusconi zwischen 42 und 44 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen. Das würde sowohl im Senat als auch im Unterhaus des Parlaments für eine absolute Mehrheit reichen. ANSA zufolge lag die Wahlbeteiligung bei fast 63,81 Prozent – das sind mehr als neun Prozentpunkte weniger als bei den vergangenen Wahlen 2018.

»Das ist eine Nacht des Stolzes, der Erlösung, der Tränen, der Umarmungen, der Träume, der Erinnerungen«, sagte die 45jährige in ihrer Rede. Wenn diese Nacht vorbei sei, müsse aber klar sein, »dass dies nicht das Ziel, sondern der Anfang ist«. Am Montag schrieb sie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, ihre Aufgabe sei nun »der Nation ihre Würde und ihren Stolz zurückzugeben«. Meloni, deren Parteisymbol eine grün-weiß-rote Flamme prägt, die aus dem stilisierten Sarg des »Duce« Benito Mussolini (1883-1945) aufsteigt, schrieb zudem: »Wenn wir dazu berufen werden, zu regieren, werden wir dies für alle Italiener tun, mit dem Ziel, dieses Volk zu einen.«

Die linke Tageszeitung Il Manifesto machte am Montag den Chef des sozialdemokratischen Partito Democratico (PD), Enrico Letta, für den Sieg der Rechten verantwortlich. Seine Weigerung, ein Wahlbündnis mit der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) unter dem früheren Premier Giuseppe Conte einzugehen, habe »Mitte-links« gespalten. Seiner eigenen Partei bescherte Letta mit etwa 19 Prozent der Stimmen eine katastrophale Niederlage – er kündigte noch am Montag seinen Rückzug vom Vorsitz an. Es sei nun die Aufgabe einer »neuen Generation«, eine Opposition gegen Meloni zu bilden, so Letta.

Conte hingegen konnte zumindest mit dem Ergebnis seiner Partei einigermaßen zufrieden sein. Nach der Abspaltung einer Rechtsfraktion von über 60 Parlamentariern unter Außenminister Luigi Di Maio war es ihm überraschend gut gelungen, das innere Chaos zu überwinden. Im Gegensatz zu Letta lehnte er die Unterstützung des Krieges in der Ukraine bis zum Sieg über Russland ab und sicherte den »Sternen« bis zu 17 Prozent der Wählerstimmen. Die mit Kommunisten vom PRC und den »Verdi« (Grünen) angetretene »Sinistra Italia« (SI) kam auf fast vier Prozent. Der gegen PD und M5S gebildete »Dritte Pol« Roberto Calendas und Matteo Renzis steht bei etwa acht Prozent. Es wird erwartet, dass dieser sich nun den Faschisten andienen könnte.

Für die Rechten in Europa könnte der Wahlsieg für Aufwind sorgen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban gratulierte Meloni auf Facebook mit den Worten: »Bravo, Giorgia! Ein mehr als verdienter Sieg.« Der französische EU-Abgeordnete Jordan Bardella von Marine Le Pens faschistischem Rassemblement National (RN) schrieb bei Twitter, dass die Italiener EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen »eine Lektion in Demut« erteilt hätten. »Wir jubeln mit Italien!« schrieb die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch am späten Sonntag abend auf dem Kurznachrichtendienst.