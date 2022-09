»Die Korrespondenz zwischen Peter Hacks und Kurt Gossweiler«. Vortrag und Lesung. In ihrem intensiven Briefwechsel beschäftigen sich Hacks und Gossweiler mit grundsätzlichen Fragen: Welches sind die Klassen und die Klassenkämpfe in sozialistischen Gesellschaften? Welchen Anteil hatten Persönlichkeiten wie Nikita Chruschtschow am Zerfall des Sozialismus in der Sowjetunion und in der DDR? Wie wäre die Niederlage von 1989/90 zu vermeiden gewesen? Referent ist Eulenspiegel-Verleger Matthias Oehme. Dienstag, 27.9., 10 Uhr. Ort: FMP 1, Münzenbergsaal, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: Helle Panke Berlin

»Abtreibungen legalisieren – Patriarchat attackieren«. Kundgebung. Am Mittwoch, dem 28.9., ist der internationale Tag der sicheren Abtreibungen. Daher veranstalten wir eine Kundgebung vor dem »Bundesverband Lebensrecht«. Lasst uns ihnen zeigen, was wir von ihnen halten! Mittwoch, 28.9., 18 Uhr. Ort: Bundesverband Lebensrecht, Landgrafenstr. 5, Berlin.

»Was tun gegen Teuerung, Energiemangel und Krieg?« Vortrag mit Diskussion. Im Zuge des Ukraine-Konfliktes rollt eine soziale Katastrophe auf die arbeitende Bevölkerung zu. Für die geopolitischen Interessen des deutschen Großkapitals in der Auseinandersetzung mit Russland wollen die bürgerlichen Parteien, allen voran die Grünen, uns frieren und hungern lassen. Es sprechen dazu Stefan Natke, DKP-Landesvorsitzender Berlin, und eine Vertreterin der SDAJ. Mittwoch, 28.9., 19 Uhr. Ort: Gaststätte Leydicke, Mansteinstr. 4, Berlin. Veranstalter: DKP Tempelhof-Schöneberg