Ernüchterung

Zu jW vom 22.9.: »Auf Crashkurs«

Nüchterne, realistische Berichterstattung in der jungen Welt ist gut. Manchmal ist sie ernüchternd, manchmal auch deprimierend. Menschen, die politisch der Sowjetunion und, historisch begründet, auch dem nachfolgenden Russland nah waren oder sind, hatten es zweifellos schwer über die Jahre und Jahrzehnte. Die schwelende Glut in der Ukraine ist seit langem gelegt, und die, die sie gelegt haben, sind augenscheinlich Könner ihres Fachs. In Dutzenden von Dokumenten haben sie ihre Absichten und auch ihr Vorgehen dargelegt. Jeder Laie findet dies im Internet – ohne zu ominösen Seiten greifen zu müssen. Die militärischen (Un-)Gleichgewichte zugunsten des Westens liegen in kruden Zahlen von SIPRI vor. Die Machtverhältnisse in Russland und in der Ukraine sind bekannt. Eine Arbeiterklasse als wirksames politisches Subjekt oder gar von einer Partei organisiertes Subjekt gibt es hier wie dort nicht, soweit es die bisherige Lage im Krieg betrifft und die Frage, ob so ein progressiver, friedlicher Ausweg gefunden werden kann. Es ist merkwürdig: Irgendwie ahnen es viele Beobachter, und manche sagen es, dass da ein Stellvertreterkrieg stattfindet, wie Russland sagt, des kollektiven Westens gegen Russland. Das kann man nachvollziehen. Was haben aber die Menschen zu bieten, die das erkennen und demgemäß denken und handeln wollen? Die können doch nicht so reagieren, dass sie die russische Seite so einfach zu ihrem Helden und edlen Ritter und handelnden Stellvertreter zurechtschminken, der es schon richten wird. Die Beurteilung muss doch von der realen Lage ausgehen und daraus die Interessen und Fähigkeiten der Deutschen, Russen und Ukrainer, der Welt ableiten. Auch diese Einschätzung wird hochgradig ernüchternd ausfallen müssen, denn nicht nur hier im Lande ist die Lage fast noch kläglicher als in den Jahren nach 1945, was progressive Friedenskräfte und deren Bewusstsein betrifft. (…)

Bernd Jacoby, Wiesbaden

Sicherheit

Zu jW vom 21.9.: »Schnelle Referenden angesetzt«

(…) Was Russland braucht, ist ein neutraler Sicherheitspuffer zwischen sich und den westlichen Atommächten. Mit Krim, Donezk und Lugansk als Teil der Russischen Föderation hätte es aber keinen Puffer, sondern gleich drei Pulverfässer an seiner kritischen Westgrenze. Der größte Flächenstaat der Erde benötigt kein weiteres Territorium, sondern geographischen Abstand zur NATO. (…) Nötig wären politische Sicherheitsgarantien für Russland und ein prinzipieller Ausschluss der völkerrechtswidrigen sogenannten nuklearen Teilhabe für alle osteuropäischen und auch zukünftige neue NATO-Mitgliedstaaten. Sicherheit gibt es nur, wenn sie für alle gilt.

Joel Klink, Göttingen

Außenpolitik

Zu jW vom 16.9.: »Baerbocks blumige Versprechen«

Feministische (…) Außenpolitik sollte darauf bedacht sein, dass »nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint«. Das erfordert von jeder Außenministerin und jedem Außenminister maximalen Einsatz für die Lösung kriegerischer Konflikte auf dem Verhandlungsweg. Annalena Baerbock aber erklärte (…), mit ihrem Besuch in Kiew auch »Zeichen gegen die Kriegsmüdigkeit in Deutschland« setzen zu wollen! Eine Aussage, die angesichts der Kriegsbereitschaft großer Teile eines irregeleiteten deutschen Volkes in zwei Weltkriegen kaum zu überbieten ist, besonders auch in Anbetracht der grauenvollen Verbrechen der Wehrmacht an den russischen und ukrainischen Brudervölkern. (…)

Karl-Heinz Bernhardt, Berlin

Verlust

Zu jW vom 22.9.: »Raus aus der Sackgasse«

Die gesellschaftliche Bedeutung und das Ansehen von Gewerkschaften – das gilt nicht nur für Verdi – sind in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit der letzten Jahrzehnte ständig gesunken, denn Kompromisse in Tarifverhandlungen wurden immer präferiert, um keine langen Arbeitskämpfe zu riskieren. (…) Diese Logik der schnellen und friedlichen Lösung von Tarifverhandlungen hatte also einen Preis: den Verlust an Kampfkraft und Mitgliedern. Auch der gesetzliche bundesweite Mindestlohn ist eine Antwort auf die Schwäche des deutschen Tarifsystems. Der DGB als Dachorganisation aller Einzelgewerkschaften ist als europäische Institution, um auch in den EU-Ländern übergreifend für Tarifverträge zum Schutz der Arbeitnehmer zu sorgen, zu schwach ausgeprägt. Wir brauchen eine internationale übergreifende Zusammenarbeit aller Organisationen, sozialen Bewegungen usw., um den internationalen Lieferkettenbeziehungen, der Kinderarbeit sowie dem fehlenden Arbeits- und Gesundheitsschutz erfolgreich und konzentriert zu begegnen. Alle Krisen von heute – ob Energie, Umwelt, Klima – betreffen immer Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften! (…)

Thomas Bartsch-Hauschild, Hamburg

Im Schafspelz

Zu jW vom 19.9.: »Es sind völlig unrealistische Zahlen«

Eine FDP, die vorgibt, sich um das künftige Wohl der Rentner und Rentnerinnen kümmern zu wollen, ist so glaubhaft und unverdächtig wie ein Wolf, der die sieben Geißlein adoptieren möchte.

Reinhard Hopp, Berlin

Profite

Zu jW vom 19.9.: »Grüne Energie«

(…) Jürgen Roth hat recht damit, dass auch die »alternative«, »grüne« Energiegewinnung die Natur zerstört. Es gibt in der Wirklichkeit keine »ökologische« Energiegewinnung außer der pflanzlichen und bakteriellen Photo- und Chemosynthese. (…) Wieso allerdings der Lebensstil dieser Gesellschaft der richtige sein und weshalb dafür immer mehr Energie aus der Natur (!) gewonnen oder besser gepresst werden soll, das ist doch die Frage. Geht es nur um Profit mittels neuer Energiegewinnungsmethoden und um eine Vervielfachung der Grundrente? (…) Zeigen die derzeitigen Konflikte nicht, dass den Mächtigen im Ernstfall jedes naturzerstörerische Mittel recht ist, um Macht und Besitz zu erhalten und zu mehren? Da pfeifen sie gern mal auf das Klima, auf die Böden, Pflanzen und Tiere sowieso.

Michael Wallaschek, Halle (Saale)