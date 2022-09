Man sucht es sich nicht aus

Panini Verlag Die Welt steht Kopf: Moon Knight im nächtlichen Einsatz

Mein Onkel wurde 70, und wieder stritten sich die alten Damen und Herren, wer nun die wahren Könige aller Gewichtsklassen seien: Beatles oder Rolling Stones? Die Argumente wogten hin und her, zwischendurch die Feststellung, dass Whisky mittlerweile besser sei als Korn. Ja, da war man sich einig und lobte den Geschmack des Gastgebers, aber – dann war ich an der Reihe. »Was ist denn heute so die Gretchenfrage?« kam es von meiner Tante. Wie aus der Pistole geschossen antwortete ich: »DC oder Marvel!?« Es wurde sehr ruhig im Raum. Mein Onkel zog die Stirn in Falten: »Was spiel’n die’n so, bestimmt Techno oder Bumm-Bumm-Schmerz?« Alles lachte. Ich lenkte mit einer neuen Runde Whisky ab und war raus aus der Sache.

Vorweg: Marvel! Die Geschichte der Superhelden ist ja immer zuerst die Geschichte der Menschen, aber eben auf den Kopf gestellt. Marvel können Kopfstand einfach besser! Und da wären wir schon bei Moon Knight. Der fragt sehr hartnäckig: Was ist eigentlich »alles«? Und was ist »nichts«? Mit dieser philosophischen Kopfnuss feiert man aktuell den Auftakt dieser neuen Comicreihe. Moon Knight stirbt immer mal wieder, aber … was Batman und Superman können (beide DC), kann Marc Spector alias Moon Knight schon lange. Moon Knight ist einfach so wie ich, deshalb mag ich ihn. Okay, es mögen ihn sehr viele. Immerhin hat er jetzt auch seine eigene TV-Serie (in der ihn Oscar Isaac verkörpert). Aber all seine Probleme passen unmöglich in ein einziges Leben. Wie bei mir! Aber noch einmal von vorn (denn der Mondritter schuftet als Figur für Marvel schon seit 1975).

Am Anfang gab es einen Marc ­Spector. Erst regulärer Soldat, dann Söldner. Er begeht so ziemlich alle Verbrechen, die man als professioneller Soldat so draufhaben muss. Aber dann sickert langsam der Zweifel in seine Seele. Aus allen Poren riecht er Schuld und ekelt sich vor sich selbst. Dann, eines Tages, ein Einsatz im Nordsudan, wendet er sich gegen seine mordlüsternen Kollegen und wird glatt von ihnen niedergemacht.

Da liegt er. In der versandeten Tempelruine irgendeines vergessenen Gottes holt er zum letzten Mal Luft. Und hier beginnt sie, die Geschichte von Moon Knight. Denn die Ruine ist der Wohnort des altägyptischen Mondgottes Khonshu. Der gibt Spector das Leben zurück. Aber was für eins? Wieder ist es von Tod und Gewalt geprägt, der Alptraum hat ihn wieder. Er ist nun ein Kriegerpriester, die Faust (der Handlanger) des Gottes Khonshu. Ob er jetzt gut oder böse ist, kann er kaum wissen, er wird ja von diesem Gott getrieben. Marc Spector ist nicht mehr Marc Spector, aber wer ist er dann? Ein Priester im weißen Ornat, der nächtens Prügel verteilt? Ein Irrer, also jemand, der ständig irrt? Bald erfährt er, dass sein Chef, der lebenspendende Gott, ein ziemlicher Schurke ist und wendet sich von ihm ab. Er versucht, seine Rolle als Beschützer der Nachtreisenden neu zu definieren. Aber der zwielichtige Gott bleibt mit ihm verbunden, von ihm nimmt er ja seine Macht. Erhebliche Zweifel, murrende Mutlosigkeit, und die Frage nach dem Sinn bestimmen seine Mitternachtsmissionen.

Hat denn irgendwas Sinn? Sagen wir’s einfach mit Ernst Bloch: »Man lebt nicht, um zu leben. Sondern weil man lebt und hat sich dies Weil nicht ausgesucht.« Auch Moon Knight will das genauer wissen – und wir dürfen ihn begleiten. Beim Leiden, Hoffen und Zweifeln. Getextet von Jed Mac­Kay und von Alessandro Cappuccio gezeichnet, treffen wir auf einen vortrefflich zweifelhaften und nun in der neuen Reihe immer noch frischen Marvel-Helden.