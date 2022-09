Norddeutsche Länder fordern Strompreiszonen

Hannover. Die norddeutschen Flächenländer fordern eine Aufteilung der BRD in unterschiedliche Strompreiszonen zu Lasten Süddeutschlands. Ziel sei es, günstigere Strompreise für ihre Bürger und Unternehmen durchzusetzen. Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) kritisierte gegenüber Welt am Sonntag, der Norden trage seit Jahren die Hauptlast der Energiewende. Anlass der Kritik ist, dass die CSU den Ausbau der Windkraftanlagen in Bayern faktisch zum Erliegen gebracht hatte. Seit 2016 sind im Freistaat kaum noch neue Windräder ans Netz gegangen. (dpa/jW)