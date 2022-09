Nichts zu sparen

Armin Weigel/dpa Wer nichts hat, kann auch keine Rücklagen bilden: Rentner in Landshut (16.1.2014)

Von allen Seiten kommen dieser Tage »gutgemeinte«, aber weltfremde Spartips. So zum Beispiel der, man solle Geld zur Seite zu legen. Die Wahrheit ist: Es ist nichts da zum Sparen. Vier von zehn Menschen in Deutschland sparen höchstens 100 Euro im Monat. Etwa jeder zehnte (elf Prozent) der 1.000 Befragten gab in einer Erhebung des Innovationsdienstleisters Zühlke an, gar nichts auf die hohe Kante zu legen – zumeist, weil am Monatsende kein Geld übrigbleibt. Demnach sei »insbesondere für junge Menschen« die hohe Inflation »ein Bedrohungsszenario«, sagte Jan-Philipp Koch von Zühlke.

Die Aussichten, ein Auskommen zu haben, mit dem man im Alter nicht in Armut endet, haben sich dabei nicht erst seit den Teuerungen der letzten Monate eingetrübt. Die Gefahr für über 65jährige, in Armut abzurutschen, ist von 2018 bis 2021 von 14,7 auf 17,4 Prozent gestiegen. Wie aus einer Auswertung des Statistischen Bundesamtes auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervorgeht, ist damit fast jeder sechste in dieser Altersgruppe in der BRD »armutsgefährdet«, das heißt, er hat weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung zur Verfügung.

Vor allem ältere Frauen sind der Auswertung zufolge häufiger von Armut bedroht als noch vor vier Jahren. Im Jahr 2018 lag die Armutsgefährdungsquote bei den über 65jährigen Frauen bei 16,4 Prozent, im Jahr 2021 bei 19,3 Prozent. Bei den über 65jährigen Männern erhöhte sich die Quote im selben Zeitraum von 12,7 auf 15,1 Prozent.

Bei jüngeren Menschen ist das Verarmungsrisiko der Auswertung zufolge sogar noch größer. Bei den unter 18jährigen lag sie 2021 bei 20,8 Prozent, bei 18- bis 25jährigen sogar bei 25,5 Prozent. Allerdings haben sich die Quoten hier im Vergleich zu 2018 kaum geändert.

Die derzeitige Krise verschärft die Lage in erster Linie für diejenigen, die ohnehin nichts haben. Darauf wiesen am Sonnabend einmal mehr Diakonie, Deutsches Rotes Kreuz (DRK) und Caritas hin. Sie sehen durch die hohen Energiekosten die Versorgung Bedürftiger in sozialen Einrichtungen gefährdet, da Pflegeeinrichtungen, Kindergärten, Beratungsstellen und Betreuungsdienste »die explodierenden Betriebskosten nicht mehr bezahlen können und im schlimmsten Fall ihren Betrieb einstellen müssten«, wie Diakonie-Präsident Ulrich Lilie laut dpa am Sonnabend sagte.