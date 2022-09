Solidaritätsdemos mit Protesten im Iran

Hamburg. In mehreren deutschen Städten hat es am Wochenende Solidaritätskundgebungen mit den Protesten gegen Frauenunterdrückung im Iran gegeben. In Hamburg und Berlin gingen jeweils um die 1.000 Menschen auf die Straße. Zentral sei bei vielen Kundgebungen die Losung der kurdischen Frauenbewegung, »Jin, Jiyan, Azadi« (Frauen, Leben, Freiheit), gewesen, berichtete die kurdische Nachrichtenagentur ANF. Auf vielen Plakaten war das Bild der Kurdin Jina Mahsa Amini zu sehen, deren Tod in Polizeigewahrsam die Protestwelle gegen die Islamische Republik im Iran ausgelöst hatte. (jW)