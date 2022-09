Linke-Parteitage in Berlin und Mainz

Berlin. Die Berliner Linke wird in Zukunft von einer Doppelspitze mit mindestens einer Frau geführt. Die Delegierten eines Parteitags stimmten am Sonnabend mit großer Mehrheit für eine entsprechende Satzungsänderung. Neu gewählt wird der Landesvorstand erst im Februar, noch ist Katina Schubert alleinige Parteivorsitzende. Nach dem Parteiaustritt ihrer Landesvorsitzenden Melanie Wery-Sims hat Die Linke in Rheinland-Pfalz am Sonnabend auf einem Parteitag in Mainz die bisherige Vizevorsitzende Natalie Brosch zur neuen Vorsitzenden gewählt. Kovorsitzender bleibt Stefan Glander. Wery-Sims hatte ihren Austritt im August unter anderem mit sexualisierten Übergriffen in den eigenen Reihen begründet. (dpa/jW)