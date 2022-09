Raquel Cunha/REUTERS Reparationen gefordert: »Fridays For Future«-Aktivisten protestieren am Freitag in Mexiko-Stadt

Die internationale Schulstreikbewegung Fridays for Future ist quicklebendig, auch wenn sich einige vielleicht erhofft hatten, Pandemie und der Ukraine-Krieg hätten sie zum Schweigen gebracht. Am Freitag gingen weltweit Hunderttausende und vermutlich mehr auf die Straße. Allein in Deutschland waren es nach Veranstalterangaben 280.000. Laut einer unvollständigen Liste des internationalen Fridays-for-Future-Netzwerks beteiligten sich in mindestens 714 Städten Menschen an den Kundgebungen und Demonstrationen; unter anderem im kanadischen Montreal, in verschiedenen Städten Australiens, in Seoul (Südkorea), in Jakarta (Indonesien), in Wellington (Neuseeland), in Kinshasa (Kongo), in New York (USA), in Ulaanbaatar (Mongolei), in Kopenhagen (Dänemark), in Edinburgh (Großbritannien), in Turin (Italien), in Port Louis (Mauritius), in Kapstadt (Südafrika), in São Paulo (Brasilien), in den deutschen und ukrainischen Forschungsstationen in der Antarktis sowie der französischen auf der Île Amsterdam im Süden des Indischen Ozeans.

Im Mittelpunkt der Proteste stand mit der Losung »Menschen statt Profite« die Kritik am Wirtschaften auf Kosten der Zukunft. In verschiedenen deutschen Städten nahmen an der Demonstration explizit antikapitalistische Blöcke teil. Eine zentrale Forderung, auf die man sich im Vorfeld international geeinigt hatte, war die nach Reparationen: Die reichen Industrieländer sollen für die in den Ländern des Südens durch die Klimaveränderungen entstehenden Schäden aufkommen. Entsprechendes hatte letzte Woche auch UN-Generalsekretär António Guterres verlangt. Der Hintergrund: Das Treibhausgas CO2 reichert sich in der Atmosphäre an und verbleibt dort für viele hundert Jahre. Um rund 45 Prozent hat seine Konzentration seit Beginn der Industrialisierung zugenommen, was – abgesehen vom Beitrag der Ölförderländer und Chinas – fast ausschließlich auf die Industriestaaten zurückgeht. Davon abgesehen, ist der Anteil der reichen Länder an den Emissionen auch heute noch weit größer als ihr Anteil an der Weltbevölkerung.

Vor diesem Hintergrund hat Fridays for Future Deutschland am Freitag die Entschuldung der Entwicklungsländer gefordert. Sprecherin Darya Sotoodeh dazu: »Weltweit zerstört die Klimakrise Menschenleben. Während Länder wie Deutschland die Klimakrise weiter befeuern, erleben Millionen von Menschen in Pakistan die Konsequenzen. (…) Die Regierung muss ihrer Verantwortung gerecht werden (…) und die Länder entschulden, die am stärksten unter den Folgen der Klimakrise leiden.«

Hierzulande waren auf den Demonstrationen auf diversen Schildern und Transparenten auch Forderungen nach dem Ausstieg aus der Atomkraft zu lesen. Offenbar finden die Versuche einer informellen Koalition aus Union, AfD und FDP, das Atomgesetz zu revidieren und Deutschlands marode Meiler noch ein wenig länger laufen zu lassen, bei den Jugendlichen wenig Anklang.

Und wie geht es weiter? Ein Bündnis aus Umweltorganisationen, Globalisierungskritikern und Gewerkschaften, darunter der BUND, die Gewerkschaft Verdi und das Netzwerk ATTAC, kündigt Demonstrationen für den kommenden Monat an. Auf ihnen soll der Brückenschlag zwischen den Klimaprotesten und dem Widerstand gegen die Ausplünderung der ärmeren Bevölkerungsteile versucht werden. In einer am Wochenende verbreiteten Stellungnahme werden »zielgerichtete Entlastungen für dringend Unterstützungsbedürftige« und eine »Gesamtstrategie für eine nachhaltige, bezahlbare Grundversorgung sowie massive Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien und Energieeinsparungen« gefordert. Sogenannte Übergewinne müssten abgeschöpft, große Vermögen besteuert, klimaschädliche Subventionen abgebaut, und die Schuldenbremse müsse ausgesetzt werden. Bleibt zu hoffen, dass sich auch viele Schülerinnen und Schüler anschließen.