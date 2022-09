Trikottausch in Peking

Christian Y. Schmidt © Marbacher Vorlass (MV) Nr. 20Z0X.219 Tatsächlich fand sich im Marbacher Vorlass eine Reihe von Fotos, die sich den »Pekinger Tagen« von Ricarda Willimann zuordnen lassen. Hier Jimi Tenor während eines DJ-Sets in Beijing, links dazu die geübten Hände Willimanns

Der vorliegende Text ist die Langfassung eines Beitrags aus dem soeben in der Anderen Bibliothek erschienenen Band »Wer war ich? Ein humoristisches Jahrhundertereignis« von Ricarda Willimann. Wir danken Autor und Verlag für das Recht zum Abdruck. (jW)

Ricarda Willimann? Herrje, gehen Sie mir weg mit dieser Frau. Wie die sich bei ihrem Besuch in China aufgeführt hat. Raten Sie mal, warum ich heute eine Glatze habe? Sämtliche Haare habe ich mir damals ausgerauft, haha, ja sehr lustig, ja, ich bin AUCH vom Fach. Wann ist das gewesen? 2006 oder 2007, jedenfalls noch vor den olympischen Sommerspielen in Peking.

Ich musste ihr natürlich alles zeigen. Aus alter Verbundenheit; wir kannten uns noch aus der Redaktion. Nicht, dass wir jemals besonders dicke miteinander waren. Sie war ja eine andere Generation. Um ehrlich zu sein, ging sie mir damals schon auf den Zeiger. Kam immer wieder wie eine Diva in die Redaktion gerauscht und zog sofort die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Man konnte dem nicht aus dem Weg gehen. Kaum hatte sie die Tür aufgemacht: plapper, plapper, plapper. »Staniewski, weißt du schon dies, Staniewski, weißt du schon das?« Mich nannte sie entweder »Süßer« – so hießen bei ihr eigentlich alle Männer oder, wenn sie ein bisschen dicker waren, auch »Praller« – oder »Schmidtchen«. O Gott, wie habe ich das gehasst.

Wenn sie genug mit ihren Aufträgen geprahlt hatte (»Weißt du, was mir der Stern für mein Kolümmchen zahlt, Schmidtchen?«) – die Kolumne hat sie unter Pseudonym verfasst –, setzte sie sich an einen freien Schreibtisch und hackte binnen weniger Minuten einen Text in die Schreibmaschine. Wir hatten damals ja noch alle diese elektrischen Schreibmaschinen, klickediklack, klack, klack. Zugegeben, das Zeugs, was sie raushaute, war jedesmal genial. Sie konnte ja noch aus dem tötesten Gegenstand Funken schlagen. Man denke nur an ihre O-Bein-Witze. Hammer, das. Eine ganz eigene Liga. Aber musste sie deshalb beim Schreiben die ganze Zeit über ihre eigenen Witze lachen, laut und schallend? Also, während man sich selbst mühsam einen durchschnittlichen Gebrauchsjoke abrang, der schon nach fünf Sekunden vom Leser vergessen wird? Können Sie sich vorstellen, wie ich mich gefühlt habe?

Und wie sie Robert Gernhardt angebaggert hat. Sie trug immer diese bis zum Nabel ausgeschnittenen Kleider oder Blusen. Kennen Sie noch dieses ikonische Christine-Keeler-Foto? Das mit der Stuhllehne? Kennen Sie nicht? Auch egal. Jedenfalls war die Keeler auf dem Foto nackt. Und genauso hat sich die Willimann Robert gegenübergesetzt und ihm in die Augen geguckt. Genauso, außer dass sie nicht wirklich nackt war natürlich, aber eben in diesem tiefausgeschnittenen Kleid, bei dem man bis zum Bauchnabel kucken konnte. Oder sogar tiefer. Robert war ja auch kein Kind von Traurigkeit, aber da wusste er gar nicht, wo hingucken. Dabei war sie damals ja schon irgendwas über fünfzig. Hatte sich aber ganz gut gehalten, das muss man schon sagen. Wie heißt es so schön: Alk und Nikotin konservieren.

In China konnte sie es dann auch nicht lassen. Bei einem Empfang zu ihren Ehren im Goethe-Institut hat sie alles angebaggert, was nicht sofort Reißaus genommen hat. Ich habe ihr die lokalen Künstler vorgestellt, und sie zischelt mir zu: »Unglaublich, Schmidtchen. Ich stehe ja so auf den Boy-Typ.« Je kleiner und zierlicher, desto besser. Sie dann jedesmal: »Wir können ja mal zusammen ›zeichnen‹.« Ehrlich, die Anführungszeichen hat sie mitgemacht, nicht zu fassen. Was das sollte, hat natürlich kein Chinese geschnallt. War aber auch egal. Ah ja, und gut riechen mussten die »Boys«. Geruch war ihr sehr wichtig. Dabei roch sie selbst wie … sagen wir mal, wie ein im Regen totgefahrener Hund am Straßenrand, der schon ein paar Tage in der Sonne gelegen hatte. Der ganze Baijiu, also chinesischer Schnaps, und die Panda-Zigaretten. Panda musste es sein, weil das die Marke von Deng Xiaoping war. Das hatte ihr Helmut Schmidt erzählt. »Anderer Schmidtchen, Schmidtchen. Habe ich mal mit Loki getroffen, damals bei Horst Janssen.«

Sie hat natürlich von mir die volle Tour bekommen. Verbotene Stadt, Tiananmen, Himmelstempel, Sommerpalast, Mauer. Mache ich gerne mit jedem Peking-Besucher. Die meisten freuen sich. Nicht so Ricarda. Dauernd passte ihr was nicht. Straßen zu staubig, Taxifahrer stinkt nach Knoblauch, Mauer zu mickrig. Und dann musste sie immer alles mit New York vergleichen. Da wohnte sie damals; sie war nicht von Deutschland, sondern über Seattle nach Peking geflogen. Auf dem Platz des Himmlischen Friedens: »Na, der Times Square ist das ja hier nicht gerade.« Im legendären Quanjude-Peking-Enten-Restaurant: »Kennst Du die sagenhaften Lammkoteletts bei Keens zwischen Fifth and Second Avenue, Schmidtchen? Ich sage dir: ein Gedicht! Um nicht zu sagen: ein Bwana-Bob-Gedicht, har har.« Bwana Bob war ihr Kosename für Robert Gernhardt, weiß der Teufel warum. Vielleicht ist da ja am Ende doch noch was gelaufen.

Auf jeden Fall tat sie die ganze Zeit so, als sei sie wer weiß wer in »Big Apple«. Ehrlich, so nannte sie New York, ganz wie eine Minipli-Frisierte. Heute weiß man ja, dass es da drüben für sie nicht so doll gelaufen ist. Und wenn’s nicht gerade New-York-Vergleiche waren, dann war’s irgendwas, womit sie gleich wieder angeben konnte. Die Mauer verglich sie mit einer Bettwurst. »Weißt du, Schmidtchen«, schrie sie mir ins Ohr, als uns da oben der Wind um die Nase pfiff – es war Herbst oder Frühwinter oder so was –, »dass ich die Dialoge für den Praunheim-Film geschrieben habe, für Dietmar UND Luzi?« Wusste ich nicht, aber wenn das stimmt: Hut ab. Ein weiterer Willimannscher Geniestreich. Heißt natürlich auch: Die deutsche Filmgeschichte muss umgeschrieben werden. Da sollte mal einer bei Praunheim nachfragen, solange der noch auf diesem Planeten wandelt.

Marbacher Vorlass (MV) Nr. 19094.270 Was vom Interview übrigblieb: Notiz auf der Innenseite eines Streichholzbriefchens, 1994

Nach so einer Tagestour ging’s dann abends immer ins Nachtleben. Jeden Abend. Ich hab’ ja damals auch noch hin und wieder – wie sagen die jungen Leute? – schwer gefeiert. Aber was die Willi für eine Kondition hatte … Alle Achtung. Jeden Abend ein anderer Laden. What Bar, Get Lucky, Nameless Highland, Dos Kollegas, alles so halbe Punkschuppen, die es schon ewig nicht mehr gibt. Das Yugong Yishan, damals noch gegenüber dem Worker’s Stadium, ich glaube, da haben wir zusammen Jimi Tenor gesehen. Da hätte sie dann beinahe nackt auf dem Billardtisch getanzt, wenn ich nicht in letzter Sekunde dazwischengegangen wäre. Halbnackt war sie auf jeden Fall bei einem Misandao-Konzert in der New What Bar. Hier wollte sie unbedingt mit Lei Jun das Shirt tauschen. Das war der Sänger dieser Redskinband. »Mein Gott, Schmidtchen, da steht ›Skinheads Beijing‹ drauf. Wenn ich DAS in ›Big Apple‹ trage … Das glaubt mir doch keiner, dass ich das WIRKLICH aus Peking habe.« Ach ja, Lei Jun. Ist auch schon tot. Herzinfarkt, kurz vor seinem 40. Geburtstag, schon vor ein paar Jahren.

Ich meine, es hat AUCH Spaß gemacht mit der alten Krawallschachtel. So ist es nicht. Aber es war in erster Linie anstrengend. Mega anstrengend. Mein Gott, wenn ich nur an die ganzen rassistischen Witze denke, die sie gerissen hat, wenn sie nur genug intus hatte. Über Chinesen beziehungsweise Asiaten allgemein. Die kann man heutzutage gar nicht mehr wiederholen. Sie wissen ja: die Augenform und so.

Die ganze Neue Frankfurter Schule plus Anhang hatte in dieser Beziehung ja sowieso, sagen wir mal, »Issues«. War selbstverständlich immer ganz anders gemeint, also uneigentlich, ironisch usw., können Sie ja alles beim alten Gernhardt nachlesen. Trotzdem. Versuchen Sie das mal hier einem zu erklären. Zum Glück haben die Chinesen Willis hartes Denglish kaum verstanden. Oder sie waren selbst so jenseits von Gut und Böse, dass ihnen alles wurst war. Mir aber ging immer mal wieder schön die Muffe. Das waren ja teilweise recht raue Gesellen, unsere Saufbrüder. Tätowierte Taugenichtse mit polierten Glatzen. Da kam es schon vor, dass einem die Hand ausrutschte. So Spaßprügler waren das. Also, die mit uns noch früh morgens in den Punkkneipen hockten, wo wir immer so lange soffen, bis Feierabend war.

Wegen Willis schlimmer Witze war ich mit ihr auch nicht im Mao-Mausoleum. Zwei oder drei Jahre vor ihrem Besuch hatte es ja diese »Simpsons«-Folge gegeben; die Simpsons in Peking. Ich hatte echte Alpträume, dass sie an Maos Sarg so was ähnliches machen würde wie Homer. Sie war politisch auch ähnlich unbedarft. Ich habe ihr erzählt, dass Mao gerade zur Generalüberholung sei und das Mausoleum geschlossen. Sie war etwas enttäuscht, das konnte man ihr ansehen, hat es aber sofort geglaubt. Puh, war ich erleichtert.

Als ich sie dann am Ende der gut 14 Tage zum Flughafen gebracht habe, war ich körperlich völlig am Ende. Das habe ich ihr auch gesagt: »Willi, war schön mit dir. Aber ich bin fix und foxi.« Sie? Ganz das Gegenteil. Noch kurz vor dem Check-in hörte sie nicht auf zu plappern: »Fand ich auch. Soll ich dir mal erzählen, was ich damals bei Fix und Foxi verdient habe, Schmidtchen? Rolf Kauka war ja auch kein Kind von Traurigkeit …« usw. usf. Zum Glück musste sie dann doch ihren »Flieger« – mein Gott, wie hasse ich es, wenn Leute »Flieger« sagen – zurück in die Staaten erwischen.

Danach habe ich nicht mehr viel von ihr gehört. Sie in »Big Apple« – he, he – ich in Peking, da lebt es sich schnell auseinander. Ab und zu habe ich mir die Fotos von damals angekuckt. Willi bei Goethe, Willi auf dem Tiananmen-Platz, Willi auf der Mauer. Und tonnenweise schlecht belichtete, unscharfe Fotos aus Kneipen und Bars. Auch der Trikottausch in der New What Bar war dabei. Die habe ich noch mit meiner alten Ixus gemacht. Würde ich Ihnen ja gerne zeigen. Die Fotos waren aber alle auf einer Festplatte, und die ist vor rund drei Jahren abgeschmiert. Ewig schade drum.

Ich habe der Willimann natürlich ein paar Pics per Mail geschickt. Kann sein, dass sie die gespeichert hat. Vielleicht finden Sie die ja bei Ihren Recherchen. Wenn ja, sagen Sie mir doch bitte Bescheid. Würde gerne mal wieder einen Blick drauf werfen. Geht das? Wäre supernett.