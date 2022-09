Anno … 39. Woche

1957, 29. September: Im Ural nahe der Stadt Osjorsk kommt es in der Kerntechnischen Anlage Majak, in der spaltbares Material für Kernwaffen hergestellt wird, zu einem Unfall. Bei der als Kyschtym-Unfall in die Geschichte eingegangenen Explosion eines Tanks mit Salzlösungen geraten radioaktive Partikel in die Luft. Ein ca. 1.000 Quadratmeter großes, hochgradig kontaminiertes Gebiet wird von den Behörden evakuiert, später werden weitere Personen umgesiedelt. Die sowjetischen Medien erklären den weithin am Himmel sichtbaren Schein der Explosion als Wetterleuchten. Erst 1976 wird durch einen sowjetischen Wissenschaftler öffentlich gemacht, dass es zu einem Atomunglück gekommen ist. Der Unfall gilt heute hinsichtlich der Radioaktivität des freigesetzten Materials als vergleichbar mit der Katastrophe von Tschernobyl.

1977, 2. Oktober: Im Gefolge der Entführung des während der Nazizeit für Arisierungen im »Reichsprotektorat Böhmen und Mähren« verantwortlichen Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer wird das sogenannte Kontaktsperregesetz für Mitglieder der Roten Armee Fraktion (RAF) verabschiedet. Es bedeutet die Legalisierung von Isolationsfolter und die Unterbindung von jedwedem Kontakt der Gefangenen zu Mithäftlingen oder der Außenwelt.

1982, 1. Oktober: Im Bundestag kommt es zu einem von der CDU/CSU initiierten konstruktiven Misstrauensvotum gegen den SPD-Kanzler Helmut Schmidt. Kurz zuvor waren die FDP-Minister aus der gemeinsamen Koalitionsregierung ausgetreten und hatten sich zu Koalitionsgesprächen mit den Konservativen getroffen. Sie begründen diesen Schritt mit der in den Reihen der SPD angewachsenen Ablehnung der geplanten weiteren Aufstellung US-amerikanischen Atomraketen in der Bundesrepublik (NATO-Doppelbeschluss) sowie mit Differenzen in der Wirtschaftspolitik. Schmidt verliert die Abstimmung. Damit wird Helmut Kohl neuer Bundeskanzler.

1992, 2. Oktober: In einem Gefängnis im brasilianischen São Paulo kommt es zu einer Revolte. Die brasilianische Militärpolizei, die die Haftanstalt stürmt, richtet unter den Insassen ein Massaker an. Insgesamt 111 Häftlinge werden getötet, auch Gefangene, die sich bereits ergeben hatten, werden erschossen. Der Einsatzleiter wird 2001 von einem Gericht zu 632 Jahren Haft verurteilt, verbringt aber keinen einzigen Tag hinter Gittern, da seine Anwälte Berufung einlegen und 2006 die Revision des Urteils erreichen.