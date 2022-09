Wider das Elend

6/FOTA021372, Archiv der sozialen Demokratie Arzt, Politiker und Publizist: Julius Moses (1868–1942)

Am 24. September jährt sich der 80. Todestag des Arztes Julius Moses. Er prägte die Gesundheits- und Sozialpolitik der Arbeiterbewegung vor und in der Weimarer Republik und war als Aktivist, Abgeordneter im Reichstag, als niedergelassener Arzt in Berlin sowie als Publizist und Verleger medizinischer Schriften tätig.

Julius Moses wurde 1868 in Poznań im damaligen Posen geboren, studierte Medizin in Greifswald und lebte ab 1893 in Berlin. In einer jüdischen Familie aufgewachsen, engagierte er sich früh gegen den stark verbreiteten Antisemitismus. Von 1902 bis 1910 war er Herausgeber des wöchentlich erscheinenden Generalanzeigers für die gesamten Interessen des Judentums. Im religiösen Sinne hatte das Judentum für Moses jedoch wenig Bedeutung, meint der Politologe Michael Schmidt in einer aktuellen Würdigung des Arztes in der Zeitschrift Diesseits. Es sei, so Schmidt, für Moses eher eine positive persönliche Einstellung gegenüber seinem kulturellen jüdischen Erbe gewesen. Obwohl für religiöse Juden die Feuerbestattung gemäß der Halacha – den im Talmud überlieferten rechtlichen Vorschriften – streng verboten ist, wird er Mitglied in einem sozialdemokratischen Feuerbestattungsverein.

Sein Entschluss, der SPD beizutreten, hatte wohl auch damit zu tun, dass etablierte jüdische Vereinigungen, wie beispielsweise der »Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens«, ihre bürgerlichen Klasseninteressen über den Kampf gegen den Antisemitismus stellten.

Als niedergelassener Arzt im Berliner Bezirk Wedding war Moses täglich mit den sozialen und gesundheitlichen Bedingungen der Arbeiter konfrontiert. Gemeinsam mit dem Sexualforscher Magnus Hirschfeld (1868–1935) organisierte er 1912 Vorträge zur sexuellen Aufklärung und zu Angeboten der Empfängnisverhütung. Religiöse und konservative Kreise liefen Sturm dagegen und setzten ein Teilnahmeverbot für Frauen durch. Moses setzte sich in diesem Zusammenhang für eine Geburtenkontrolle ein – eine Frage, über die in der deutschen und französischen Arbeiterbewegung kontrovers diskutierte wurde. Er vertrat die Auffassung, ein Mehr an Kinder würde das soziale Elend der Arbeiterklasse noch vergrößern und erhoffte zudem erhöhten Mutter- und Säuglingsschutz. Damit geriet er in Konflikt mit seiner eigenen Partei. Der SPD-Vorstand entgegnete, eine Steigerung der Geburtenrate stünde im nationalen Interesse des Reiches. Die Parteilinke – unter ihnen Clara Zetkin – sprach sich ebenso gegen Geburtenkontrollen aus, da das Proletariat auf Massen angewiesen sei.

In der Kriegsfrage stand Moses ebenfalls oppositionell zur SPD-Führung, weshalb er 1917 zu den Gründern der USPD gehörte. Er stieg in deren Vorstand auf und zog für die Sozialisten in den Reichstag ein. Als sich 1920 eine Mehrheit der USPD für den Zusammenschluss mit der KPD aussprach, kehrte Moses zur SPD zurück.

Der Mediziner prägte fortan die sozialdemokratische Sozial- und Gesundheitspolitik. Schon 1919 hatte er zu den Gründern der Arbeiterwohlfahrt gehört. Sowohl im Reichstag, dem er bis 1932 als Gesundheitspolitischer Sprecher der SPD angehörte, als auch als Herausgeber der Zeitschrift Der Kassenarzt entwarf er Initiativen, die ihm oftmals in Konflikt mit konservativen Ärztevereinigungen brachten. Er forderte eine Stärkung der allgemeinen Krankenversicherung und vorbeugende Gesundheitspflege. Moses warb für die Abschaffung des Paragraphen 218, der Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellt. 1931 wies er in einer Schrift auf die gesundheitlichen Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit hin.

Moses war entschiedener Gegner der Eugenik und warnte früh vor den »gesundheitspolitischen« Plänen Hitlers. Deswegen wurde er von den Nazis sowie von konservativen Politikern und Ärzten angefeindet. Kurz nach der Machtübertragung 1933 wurde Moses für kurze Zeit inhaftiert und seine Zeitschrift Der Kassenarzt verboten. Er erlebte Diskriminierung und musste die gemeinsame Wohnung mit seiner Lebensgefährtin Elfriede Nemitz verlassen. Er blieb in Deutschland, auch weil seine Familie sowie Mitstreiter aus der SPD zu ihm hielten. Seinen umfangreichen Nachlass versteckte seine Kollegin aus der Reichstagsfraktion, Anna Nemitz, die Mutter seiner Partnerin.

Im Juli 1942 wurde Moses ins KZ Theresienstadt deportiert, wo er am 24. September über 70jährig starb. Seine erste Ehefrau Gertrud Moritz und die gemeinsame Tochter Vera wurden im Herbst 1942 ebenfalls nach Theresienstadt deportiert, wo sie ums Leben kamen.