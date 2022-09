Scholz am Katzentisch

ADAMGAULT /Science Photo Library/imago Gasventil an einer Pipeline in den Emiraten

Worum geht’s, wenn ein deutscher Kanzler in aller Eile zwei Tage in drei arabischen Staaten am Persischen Golf verbringt? Na klar: Es geht – auch – um Rohstoffe, um Energie. Olaf Scholz wird am Samstag erst in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dann in Katar über Flüssigerdgaslieferungen verhandeln. In den Emiraten steht, so heißt es, die Unterzeichnung einer Kaufvereinbarung bevor. Zumindest in Katar geht es um langfristige Verträge mit einer Laufzeit, über die noch diskutiert wird; zu rechnen ist mit einer Bezugsdauer von 15 bis 20 Jahren. Der Wermutstropfen: Größere Mengen können wohl frühestens ab 2026 geliefert werden. Für den kommenden Winter hilft das kaum. Dafür ist es wegen der langen Bezugsdauer mit dem Erdgasausstieg bis 2040 endgültig Essig. Nun ja: Wer einen Wirtschaftskrieg gegen Russland führt, muss Prioritäten setzen, und der Kampf um die Macht hat auch in Berlin Vorrang vor dem Kampf gegen die Klimakatastrophe.

Gelingt es Scholz, die Flüssigerdgasdeals am Golf unter Dach und Fach zu bringen, dann wird ein wenig klarer, von wo Deutschland und die EU mittel- bis langfristig ihr Erdgas beziehen werden. Nummer eins: die USA, die im Jahr 2030 wohl mehr Gas nach Europa liefern werden, als es Russland noch im vergangenen Jahr tat. Nummer zwei: das NATO-Mitglied Norwegen. Nummer drei dürften dann schon die arabischen Golfstaaten sein. Die Ironie der Geschichte: Berlin und Brüssel geraten damit ausgerechnet zu einem Zeitpunkt in eine Abhängigkeit von ihnen, zu dem sich die Golfstaaten aus ihrer altbekannten Rolle, in der Außenpolitik mehr oder weniger Handlanger des Westens zu sein, lösen und sich vorsichtig nach Osten orientieren. Saudi-Arabien und die Emirate weigern sich unverändert, ihre Erdölförderung auszuweiten, um russisches Erdöl überflüssig zu machen, und halten ihre Beziehungen zu Moskau intakt. Beide statten ihre 5G-Netze mit chinesischer Technologie von Huawei aus. Saudi-Arabien und Katar wurden vor einigen Tagen offizielle »Dialogpartner« der Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

All das hat Folgen. Die Zeiten der alten Selbstherrlichkeit der westlichen Eliten im Umgang mit den arabischen Staaten am Persischen Golf sind vorbei. Was das Flüssiggas anbelangt: Scholz muss sich sputen. Es ist schon ein halbes Jahr her, dass sein Vize Robert Habeck Verhandlungen in Doha aufnahm. Seither haben sich ostasiatische Länder, die gewöhnlich flexibler und schneller agieren als die deutsche Regierung, weitere Gasvolumina gesichert; auch Katars Vorräte sind zwar gewaltig, aber nicht unbegrenzt. Und Riad, wo Scholz bereits am Samstag eintrifft? Dort hat nach wie vor der Herr der Knochensägen das Heft in der Hand. Der deutsche Kanzler, der seine Außenpolitik mit dem Kampf für die Menschenrechte legitimiert, wird ihm höflich die Hand schütteln müssen. Wie nennt die Bundesregierung doch gleich Staaten, mit denen sie eng kooperiert? Wertepartner. Na eben.