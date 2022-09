»Sie haben nun Angst davor, in der Wohnung zu sein«

Florian Gaertner/photothek.net/imago Freund und Helfer? Viele Menschen fühlen sich beim Anblick von Polizisten bedroht statt beschützt

Bei einem Polizeieinsatz wegen Fahrens ohne Fahrschein in Berlin haben Beamte ein syrisches Ehepaar in seiner Wohnung vor den Augen seiner Kinder rassistisch beleidigt. Dies war unbemerkt per Video gefilmt worden. Wie konnte es dazu kommen?

Vorausgegangen war ein Missverständnis. Die Polizei kam aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft in die Wohnung. Die Familie war völlig überrascht, weil sie in der Angelegenheit bereits einen Antrag auf Ratenzahlung gestellt hatte. Nur lag der der falschen Stelle vor, wovon wiederum der Staatsanwalt nichts wusste. Statt den Sachverhalt zu klären, eskalierte die Polizei die Situation. Das Video zeigt, wie zwei Beamte den Vater vor den Augen seiner Frau und seiner drei Kindern bedrängen und zu Boden werfen. Von einem ist zu hören: »Das ist mein Land, und du bist hier Gast!« Die Frau schrie er an: »Ich bringe dich ins Gefängnis!« Die Polizei kam nicht mal ihrer Sorgfaltspflicht nach, als die Mutter darauf hinwies, dass kleine Kinder im Raum sind. Bezeichnend ist, dass auch der zweite Polizist nicht deeskalierend wirkte und auch im nachhinein seinen rassistischen, rechten Kollegen nicht anzeigte. Hier wird deutlich, dass es um keinen Einzelfall geht, sondern sich um ein strukturelles Problem handelt.

Es gab noch ein Nachspiel?

Allerdings. Weil die Familie ja bezahlen wollte und das auch tat, kam es nicht zur Festnahme. Als sie später das rassistische, gewaltsame Vorgehen der Polizei auf der Wache zur Anzeige bringen wollte, habe es dort geheißen: Sie könne das freilich machen, nur könne das zu weiteren Problemen mit der Polizei führen. Das ist ein weiterer Gesetzesverstoß: Offenbar wollte man das vorherige rechtswidrige Verhalten der Polizisten auch noch decken.

Welche Folgen hat all das für die Familie?

Die Kinder und die Frau haben nun Angst davor, in der Wohnung zu sein. Der Familienvater klagt darüber, dass ihr Zuhause doch der Ort sein sollte, in dem sie sich sicher fühlen können, nachdem sie vor dem Krieg aus Syrien geflohen waren. Nun habe er auch in Deutschland erleben müssen, dass er seine Familie nicht schützen könne.

Nachdem das Ehepaar die Polizeigewalt öffentlich gemacht hatte, erhielt sie prompt eine Gegenanzeige. Die Vorwürfe lauten Widerstand, tätlicher Angriff und versuchte Gefangenenbefreiung.

Eine Studie des Kriminologen Tobias Singelnstein zur Körperverletzung im Amt besagt, dass nur neun Prozent der Fälle überhaupt zur Anzeige gebracht werden. Einer der Hauptgründe für diesen geringen Wert ist die Angst der Betroffenen vor Gegenanzeigen der Polizei. Zudem müssen Geflüchtete fürchten, dass sich eine Anzeige negativ auf ihren Aufenthaltsstatus auswirken kann.

Neben der Bestrafung der Beamten fordern Sie politische Konsequenzen. Was muss passieren?

Bei der Senatsverwaltung für Justiz ist eine Landesstelle für Gleichbehandlung angesiedelt, die kostenfrei Betroffene von Machtmissbrauch im Amt berät und ihre Rechte durchzusetzen hilft. Zudem wird eine Beschwerdestelle beim Bürger- und Polizeibeauftragten des Landes Berlin geschaffen. Nur braucht es auch Vertrauen darin, dass diese Stellen auch unabhängig von der Polizei und vom Innensenat agieren. Statt konsequent Rassismus und Nazis innerhalb der Polizei zu bekämpfen, setzt aber der Innensenat unter Führung der SPD-Politikerin Iris Spranger auf Aktionen wie den Aufbau einer weiteren Polizeiwache am Kottbusser Tor in Kreuzberg.

Die Linke regiert in Berlin mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Werden Sie sich mit Ihren Vorstellungen durchsetzen können?

Gute Frage. Statt die Polizei ständig mit weiteren Befugnissen auszustatten und aufzurüsten, müssen wir mehr Geld in soziale Prävention sowie in Bildungs- und Aufklärungsarbeit gegen Rassismus investieren. Der Korpsgeist bei der Polizei muss gebrochen werden. Als Linke müssen wir ein kritisches Auge darauf haben und uns mit unseren Forderungen insbesondere an antirassistischen Bewegungen orientieren.