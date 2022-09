AKW-Debatte: FDP sorgt sich um »Solidarität«

Berlin. Die FDP verschärft im Streit über eine Laufzeitverlängerung der drei noch am Netz verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland mit Blick auf drohende Stromengpässe den Ton. »Deutschland könnte mit den drei am Netz verfügbaren sicheren Kernkraftwerken einen wesentlichen Beitrag zur Beruhigung der Lage im Herbst und Winter beitragen«, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. »Wenn Deutschland darauf verzichten würde, wäre es aus meiner Sicht nicht nur gegenüber unseren europäischen Partnern extrem unsolidarisch, sondern es wäre auch die völlig falsche Politik für uns im eigenen Land.« (Reuters/jW)