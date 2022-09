Rechte siegesgewiss

Yara Nardi/REUTERS Trotz Meinungsverschiedenheiten vereint: Salvini, Berlusconi und Meloni (v. l. n. r.) am Donnerstag in Rom

Die Rechte vereint, »Mitte-Links« gespalten: Dieses Bild manifestierten noch einmal die letzten Wahlkampfauftritte vor der Abstimmung an diesem Sonntag in Italien. Die faschistische Allianz aus Georgia Melonis »Brüdern Italiens« (FdI), der Lega von Matteo Salvini und der Forza Italia (FI) von Expremier Silvio Berlusconi verkündete am Donnerstag auf der Piazza del Popolo in Rom, dass sie die nächsten fünf Jahre das Land regieren werde. »Mitte-Links«, bestehend aus Enrico Lettas Partito Democratico (PD), Giuseppe Contes »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S) und Roberto Calendas »Drittem Pol« versuchte hingegen auf je eigenen Veranstaltungen, weitere Wähler zu mobilisieren. Neues hatten die Politiker dabei nicht anzubieten.

Die letzten Umfragen vom vergangenen Sonntag rechneten mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen FdI und PD. Meloni wurden 23 bis 24 Prozent der Stimmen vorhergesagt, während auf Letta 22 bis 23 Prozent entfielen. Beim letzten Auftritt des PD-Kandidaten vor der Wahl in Florenz wurde ein weiteres Mal deutlich, dass es ihm an Biss fehlt. Über weite Strecken blieb er defensiv: Einer Auseinandersetzung über die von Meloni angekündigte verfassungswidrige Errichtung eines Präsidialregimes, über ihr Bekenntnis zum Erbe des Mussolini-Faschismus oder die von ihr befürwortete Flüchtlingsabwehr durch die italienische Küstenwache ging Letta aus dem Weg. Seine bei der Vorstellung des PD-Programms vorgebrachte Warnung, es gehe »um die Verteidigung der Verfassung oder um ihren Sturz«, kam über ein Strohfeuer nicht hinaus.

Bereits als der parteilose Nochpremier Mario Draghi am 24. August bei einem Auftritt in Rimini ankündigt hatte, er werde einer kommenden Regierung »jeglicher Couleur« – was auch ein Kabinett unter der Führung Melonis einschließt – »zur Verfügung stehen«, reagierte Letta hilflos. Alles, was er dazu zu sagen hatte, war: Das werde »die Demokratie unseres Landes angreifen«. Zwar rückte er danach stillschweigend von seinen Bekenntnissen zu Draghis Kürzungskurs ab, bei der Unterstützung des von der italienischen Regierung gefahrenen Kurses in bezug auf den Krieg in der Ukraine – Rom werde Kiew weiterhin bis zur Befreiung der Krim unterstützen – blieb er jedoch.

Letta verstand es auch nicht, die in der einheitlich auftretenden faschistischen Koalition durchaus bestehenden Meinungsverschiedenheiten aufzugreifen. Da wäre beispielsweise Melonis Festhalten an der von Draghi verfolgten Außen- und Verteidigungspolitik, während sie gleichzeitig – so das linke Manifesto – eine Linie verfolge, die der »politischen Stärkung der EU einen tödlichen Schlag versetzen« könnte. Salvini hingegen steht ganz im Sinne seiner Unternehmerklientel der westlichen Sanktionspolitik offen skeptisch gegenüber und hat einen mit der stärksten russischen Partei »Einiges Russland« geschlossenen Kooperationsvertrag bis heute nicht widerrufen.

Indem er das Bündnis mit Contes M5S – der zweiten wichtigen Kraft von »Mitte-links« – aufbrach, verhinderte Letta das Zustandekommen einer Einheitsfront gegen Meloni. Conte hatte mit der Ablehnung der Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland den Sturz der Regierung Draghi herbeigeführt. Als einziger Chef der noch regierenden Parteien kritisiert er die Militärausgaben, womit er bei den rund 60 Prozent der Wählerinnen und Wählern punkten will, die dieselbe Meinung vertreten. M5S werden 13 bis 14 Prozent der Wählerstimmen vorausgesagt.

Obendrein verprellte Letta mit dem Slogan »Wer nicht PD wählt, wählt die Rechten« relevante mögliche Bündnispartner. In seine Wahlallianz hat er neben den »Grünen« (Verdi) auch die Sinistra Italiana (SI) des Exkommunisten Nicola Fratoianni aufgenommen. Nachdem Calenda, der Chef der Zentrumspartei Azione, den Schritt als Zusammengehen mit Kommunisten diffamiert hatte, ruft er nun dazu auf, nicht für Fratoianni zu stimmen. Calenda, der dem Bündnis mit Letta zunächst angehört hatte, kandidiert nun zusammen mit Matteo Renzis »Italia Viva« in einem »Dritten Pol«, mit dem Ziel, Draghi erneut zum Premier zu machen. Der aber könnte im Falle eines Wahlsiegs von Meloni Staatspräsident werden.

Die Linkspartei »Freie und Gleiche« (LeU), die 2018 auf 3,1 Prozent der Stimmen gekommen war, tritt alleine an. Auf einen Einzug ins Parlament hofft auch die von Potere al Pololo (Die Macht dem Volke) mit Kommunisten und weiteren Linken gebildete »Unione Popolare« (Volksunion). Mit dem früheren Antimafiastaatsanwalt und Bürgermeister von Neapel (2011 –2021) Luigi de Magistris als Spitzenkandidaten tritt sie mit einem antikapitalistischem Programm an.