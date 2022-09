Nachschlag: Kaffeesatzleserei

Michael Kappeler/dpa Pool/dpa Strahlend in den Weltuntergang: Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Berlin, 29.8.2021)

Kannten die Talkshows in der Vergangenheit nur noch das Thema Corona, so ist es nun der Ukraine-Krieg, der rauf und runter diskutiert wird. Wobei Diskussion ja bedeuten könnte, dass da kontroverse Positionen aufeinandertreffen. Bei Markus Lanz, wo zu Beginn Außenministerin Annalena Baerbock zugeschaltet ist, differieren die Positionen aber nur hinsichtlich des Tempos, in dem die BRD die Ukraine mit dem »Leo« ausstatten soll, wie die »Sicherheitsexpertin« Claudia Major liebevoll formuliert. Ansonsten herrscht Einigkeit: Waffenlieferungen retten Menschenleben, Putin führt einen »Kornkrieg«, es gibt eine große internationale Geschlossenheit gegen Russland, und was dergleichen Behauptungen mehr sind, mit denen Baerbock so aufwartet. Ob man denn Putins Drohung mit Atomwaffen nicht ernst nehmen müsse, will Lanz wissen. Ach, das sei doch Kaffeesatzleserei, so Baerbock. Außerdem habe Putin mit selbigen schon gedroht, also es um die ersten Lieferungen schwerer Waffen ging. Ergo: Augen zu und durch. Wird schon werden. (row)