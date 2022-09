Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy ist in diesem Jahr mit dem Kulturpolitikpreis ausgezeichnet worden. Die Ehrung wurde ihr am Mittwoch abend in Berlin verliehen. Die Auszeichnung würdige »das außerordentliche wissenschaftliche wie kulturpolitische Engagement mit Blick auf den Kunstraub und die Restitution von Kulturgut«, hatte der Kulturrat vorab mitgeteilt. Der Umgang mit geraubter Kunst und dem Kunstraub als solchem durchziehe das akademische Leben von Savoy. Besondere Verdienste habe sie sich mit ihrem nachdrücklichen Einsatz für die Rückgabe von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten im In- und Ausland erworben. Die Professorin für Kunstgeschichte der Moderne an der Technischen Universität Berlin erarbeitete 2018 gemeinsam mit Felwine Sarr einen Bericht über die Restitution afrikanischer Kulturgüter für den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. (dpa/jW)