Verstummte Vernunft

Michael Kappeler/dpa Diplomatie, Verhandlungen, Respekt für russische Sicherheitsinteressen – null: Olaf Scholz und Annalena Baerbock am Mittwoch in New York

Sollte von Annalena Baerbock in Geschichtsbüchern mehr übrig bleiben als eine Fußnote, könnte es ein Zitat aus einem FAZ-Interview vom 15. September sein: »Unsere Waffenlieferungen helfen offensichtlich sehr deutlich, Menschenleben zu retten.« Das ist in dieser Zeitung und auch von Oskar Lafontaine zu Recht als »Sprache des Faschismus« bezeichnet worden. Menschenwürde und Menschenleben zählen für diese deutsche Außenministerin nicht. Sie repräsentiert einen Typus imperialistischer Politik, der besonders schnell bereit ist, über Leichen zu gehen. Erinnert sei an Baerbocks großes Vorbild, die frühere US-Außenministerin Madeleine Albright, die 1996 freimütig bekannte, die durch das US-Sanktionsregime im Irak zu Tode gekommenen 500.000 Kinder seien es »wert« gewesen. Am Donnerstag hätte Baerbock in Albrights Sinn Erfolg melden können: Auf einem Markt in Donezk wurden durch Artilleriebeschuss mindestens sechs Menschen getötet. Die dpa versah den Ortsnamen mit dem Zusatz »Separatistenhochburg« – so wird aus Nachrichten Propaganda. Die Agentur setzte hinzu, Kiew spreche in solchen Fällen regelmäßig »von Inszenierungen der moskautreuen Separatisten«. Denn deutsche »Journalisten« wissen schneller als die Kiewer, was Sache ist. Bereits am Mittwoch hatten Russland und die Ukraine Kriegsgefangene ausgetauscht: 55 Russen und 205 Ukrainer kamen frei. Es gibt also Gesprächskanäle.

Aber nicht für Scholz, Baerbock und Co. Jedenfalls lassen ihre Äußerungen und die aus dem NATO-Kriegspakt in dieser Woche keinen anderen Schluss zu: Diplomatie, Verhandlungen, Respektierung russischer Sicherheitsinteressen – null. Am Wirtschaftskrieg gegen Russland will sich auch der Linke-Kovorsitzende Martin Schirdewan beteiligen, jedenfalls an den Sanktionen. Er will nur nicht von Wirtschaftskrieg sprechen, ansonsten gleicht sein Bild vom Gegner offenbar dem der grünen Menschenrechtsbewaffnung: den Untermenschen besiegen.

Das Ziel ist für deutsche Imperialisten nicht neu, Baerbock hat seine Voraussetzung ausgesprochen: Menschenleben auf der anderen Seite zählen nicht. Solange so etwas regiert, ist in diesem Krieg alles möglich. Die NATO hat 30 Jahre daran gearbeitet, Russland mit Angriffswaffen einzukreisen, hat 1999 in Jugoslawien gezeigt, dass sie bereit ist, einen Weltkrieg zu riskieren, installierte 2014 ein faschistisch-fanatisches Regime in Kiew, das den Osten der Ukraine seither mit Krieg überzieht, verabschiedete 2016 erneut eine Erstschlagsdoktrin und droht seither regelmäßig mit Atomwaffen. Das Eingreifen Russlands am 24. Februar 2022 war der Versuch einer Notbremse. Sie scheitern zu lassen, dazu sind Scholz, Baerbock etc. fest entschlossen und – das besagt das Baerbock-Zitat – zu allem bereit. Die Welt ist in größerer Gefahr als in der Kuba-Krise 1962 oder während der »Nachrüstung« 1983. Stimmen der Vernunft haben im Westen nichts mehr zu sagen, nur außerhalb.