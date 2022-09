Expräsident Trump wegen Betrugs angeklagt

New York. In den USA hat Generalstaatsanwältin Letitia James am Mittwoch (Ortszeit) eine umfangreiche Klage wegen Betrugs gegen Donald Trump vorgelegt. Neben dem Expräsidenten selbst richtet sich die Klage unter anderem gegen sein nach ihm benanntes Unternehmen und seine drei Kinder Donald junior, Eric und Ivanka Trump. Sie sollen im großen Stil und über Jahre hinweg den Firmenwert der Trump Organization manipuliert haben. Den Vorwürfen zufolge sollen die Trumps ihren Besitz je nach Bedarf größer oder kleiner gerechnet haben, um beispielsweise einfacher an Kredite zu kommen oder weniger Steuern zu zahlen. Auch die Deutsche Bank habe solche Kredite gewährt, sagte James. Sie wolle mit der Klage unter anderem erreichen, dass die Trumps 250 Millionen US-Dollar (250 Millionen Euro) als Wiedergutmachung zahlen müssen. (dpa/jW)