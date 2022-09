1.300 Demonstranten in Russland in Gewahrsam

Moskau. Nach Protesten gegen die Teilmobilmachung in Russland hat die Polizei am Donnerstag morgen Bürgerrechtlern zufolge noch mehr als 1.300 Menschen in Gewahrsam gehalten. Allein in der Hauptstadt Moskau waren es etwa 530 Protestierende, in Sankt Petersburg 480, wie das Internetportal OVD-Info auflistete. Von staatlicher Seite gab es keine Angaben zu den Protesten. Bei den ersten größeren Kundgebungen der russischen Antikriegsbewegung seit März waren am Mittwoch in mehreren Städten junge Leute auf die Straße gegangen, darunter viele Frauen. OVD-Info zählte Festnahmen in 38 Städten. Die Polizei verletzte den Angaben nach mehrere Festgenommene. In Moskau erlitt ein junger Mann eine Gehirnerschütterung, eine junge Frau verlor das Bewusstsein. Illegalerweise seien 33 Minderjährige festgenommen worden, teilte OVD-Info mit. (dpa/jW)