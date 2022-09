Nordirland: Erstmals mehr Katholiken

Belfast. Erstmals in der 101jährigen Geschichte der britischen Provinz leben mehr Katholiken als Protestanten in Nordirland. In einer Volkszählung von 2021 bezeichneten sich 45,7 Prozent der knapp 1,9 Millionen Einwohner als katholisch oder katholisch erzogen, wie das Statistikamt in Belfast am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem knappen Plus von 0,7 Prozentpunkten im Vergleich zum Zensus vor zehn Jahren. Allerdings sank die Zahl der Menschen, die sich als protestantisch oder protestantisch erzogen verstehen, deutlich von 48 Prozent auf 43,5 Prozent. Keiner Religion zugehörig fühlen sich 9,3 Prozent, 2011 waren es 5,6 Prozent. Religion war ein entscheidender Faktor im jahrzehntelangen nordirischen Bürgerkrieg mit Tausenden Toten. Vornehmlich Protestanten unterstützen die Union mit Großbritannien, während sich vor allem Katholiken für die Wiedervereinigung mit der Republik Irland aussprechen. (dpa/jW)