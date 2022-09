Nabelschau des Westens

Frank Rumpenhorst/dpa Omnipräsent: Die britischen »Royals« bekommen mehr Platz in den Medien als das Thema Hunger

Es ist von bitterer Ironie, wenn ein Wissenschaftler eine Studie zur thematischen Unausgewogenheit der Berichterstattung in den deutschen Massenmedien vorlegt, diese passend mit »Vergessene Welten und blinde Flecken« überschreibt, sein Werk dann aber nur selbst dem Vergessen anheimfällt. Ladislaus Ludescher, Germanist an der Universität Frankfurt am Main, macht diese Erfahrung seit nunmehr fünf Jahren. In der langen Zeit nach der Erstveröffentlichung 2017 wurde seine Arbeit durch die großen Zeitungen und Rundfunkanstalten sträflich ignoriert. Und sobald ausnahmsweise doch einmal ein Beitrag dazu erschien, war Ludescher mit ziemlicher Verlässlichkeit der Gastautor. Motto: Wollt ihr nicht senden und schreiben, erledige ich halt euren Job.

Aber wer wollte es den Damen und Herren Redakteuren bei ARD, ZDF, Deutschlandfunk, Spiegel und Süddeutscher verdenken. Wozu sich selbst das Nest mit Faktischem zum eigenen Versagen beschmutzen? Dann lieber zum tausendsten Mal die Coronaplatte auflegen oder die »exklusivsten« Enthüllungen zu Putins heimlichen Weltmachtgelüsten wiederkäuen. Das verkauft sich ohnehin besser als der Hunger in der Welt. Dabei ist der für zahllose Menschen das bei weitem drängendste, ein existentielles Thema. Zum Beispiel verweist Ludescher in einem jüngst beim Blog »Flurfunk« veröffentlichten Artikel auf die aktuell verheerende Ernährungslage in den vom Krieg zerstörten Ländern Syrien, Jemen und Afghanistan. Im Armenhaus am Hindukusch hat laut Vereinten Nationen derzeit rund die Hälfte der 23 Millionen Einwohner nicht genug zu essen. In der Nachrichtenwelt der westlichen »Zivilisation« erfährt man von all dem fast nichts.

Beispiele: Von den 34 im ersten Halbjahr 2022 ausgestrahlten ARD-»Brennpunkt«-Sondersendungen beschäftigten sich 29 mit dem Krieg in der Ukraine, aber keine einzige mit dem Thema Hunger. Im gleichen Zeitraum spielte dieses bei der »Tagesschau« eine geringere Rolle als die britischen »Royals«, und dem Sport war mehr Raum gewidmet als sämtlichen Staaten des globalen Südens. Obwohl diese Weltregionen 85 Prozent der Bevölkerung der Erde beheimaten, entfielen auf sie nur etwa sechs Prozent der Sendezeit. Ludescher ist ein unermüdlicher Rechercheur. Seine Ursprungsstudie bringt er regelmäßig auf den neuesten Stand der Entwicklungen, etwa während der Pandemie und neuerdings im Licht des Ukraine-Kriegs. Beide Ereignisse haben die Unwuchten im Nachrichtengeschäft weiter zuungunsten des medialen Niemandslandes verstärkt. Dabei leiden gerade die armen und ärmsten Weltgegenden am stärksten unter den kapitalistischen Verwüstungen des globalen Nordens – Stichwort: Klimakrise.

Wobei: Auch ein Hurrikan kann das Zeug zum »Scoop« haben. Allerdings verpufft der akute Sensationswert sehr rasch, und die »Nachwehen« für Mensch und Natur sind später keine Meldung mehr wert. Und freilich gilt auch für Katastrophen ein Raster der Wichtigkeit. Für Wirbel in den Medien sorgen vornehmlich solche im »Freundesland« (z. B. Hurrikan Katrina, New Orleans), während jährlich Dutzende andere solcher Stürme, Überschwemmungen und Feuersbrünste unterbelichtet oder komplett außen vor bleiben. Nach Bangladesch und Indien stand zuletzt halb Pakistan nach heftigsten Regenfällen unter Wasser, wodurch Millionen Menschen obdachlos wurden und vielerorts Seuchengefahr besteht. In den Nachrichten fand und findet die »Jahrhundertflut« kaum Beachtung. Entsprechen langsam gehen bei den Hilfsorganisationen die Spenden ein.

Die schiefe und einseitige Weltsicht von Presse, Funk und Fernsehen hat viele Gründe, allen voran die politideologischen Prägungen der Redaktionen sowie die Besitz- und Machtverhältnisse in den Konzernmedien beziehungsweise im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mitentscheidend ist aber die – von diesen Voraussetzungen nicht zu trennende – Ressourcenverteilung: Das Korrespondentennetz von Agenturen und Leitmedien ist im Westen um vieles dichter als in der »Peripherie«, so dass das Nachrichtengeschäft fast zwangsläufig zur Nabelschau gerät. Ludescher will mit seiner Arbeit darüber aufklären und ein Umdenken anstoßen, wofür es aber mediale Verstärker braucht. Die »Tagesschau« ist dafür nicht zu haben.