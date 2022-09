Chris Caliman/ZDF »Neue Therapien gegen Parkinson« – Behandlung der Gehirnerkrankung mit fokussiertem Ultraschall am Uniklinikum Kiel

Die Nordreportage: ­Klassenzimmer Schulgarten

Die Hamburger Irene-Sendler-Schule bekommt mit ihrem Neubau einen Schulgarten. Der dient als Klassenzimmer unter freiem Himmel: Bio im Biotop, Abc beim Asternbeet, Kunstunterricht im Stilleben. D 2022.

NDR, 18.15 Uhr

Kannste regieren? ­Baerbock, Scholz und Lauterbach ­zurück in der Schule

»Heute hatten wir die Ampel in der Schule«, sagt die kleine Katharina (9). »Und? Habt ihr was gelernt?« fragt der Vater. »Ja, ich könnte das auch, so was. Aber Ampel sein? Nein, danke.« D 2022.

Sat.1, 20.15 Uhr

Neue Therapien gegen ­Parkinson

Parkinson: Im Hirn fehlt das Dopamin, die Transporteurszellen sterben ab, ehe sie geliefert haben. Wie es zur neurodegenerativen Krankheit kommt, wie sie früher erkannt werden und ihr Verlauf abgeschwächt werden kann. D 2022.

3sat, 20.15 Uhr

Kontraste: Geld. Macht. Katar

Who the fuck is Katar? Wussten früher nur die wenigsten, heute jeder Ultra von »Die Mannschaft«. Erdgas hat den Flecken Erde so arschreich gemacht, er kann sogar Franz Beckenbauer davon abgeben. Zweite Sendung des Magazins zum Emirat mit den westkompatiblen Rechten für Frauen, Schwule und Arbeitende. D 2022.

Das Erste, 21.45 Uhr

Die schwarzen ­Schmetterlinge

Ein Schriftsteller versagt am Blatt: Adrien (Nicolas Duvauchelle) blockiert die Schreibhand. Also nimmt er das Angebot eines betagten Lesers (Niels Arestrup) an, dessen Leben aufzuschreiben. Als Edelmemoirist gerät Adrien damit ungewollt auf die Abnehmerseite eines Beichtstuhls. Er findet's krass – seine Blockade auch. Die ersten drei Folgen der Serie am Stück. F 2022.

Arte, 21.45 Uhr

Kinder in Not

Mit den Krisenhelfern des Jugendamts unterwegs

Der Feuerwehr geht das Wasser aus – so beschreiben das die Kolleginnen und Kollegen vom Kriseninterventionsteam des Jugendamts Marzahn-Hellersdorf. Dafür werden die Brandherde mehr. Corona hat befeuert, was schon vorher Brennpunkt war. Man schaue in die Zeitung, jede Seite sagt: Das Kindswohl ist gefährdet. D 2022.

MDR, 22.40 Uhr

Hard Life

Ich habe Sex gegen Geld – Porträt einer Sexarbeiterin im Ruhrgebiet

»Die Arbeit gibt mir Freiheit. Ich entscheide, wann ich arbeite und wie«, sagt die 33jährige Andrada. Zur Freiheit, zeigt das Porträt, gehören 17-Stunden-Schichten in der Auslage, Tage, an denen sie nur 40 Euro verdient, und ihre rumänische Familie, die sie mitfinanziert. Erste Episode der neuen Reihe. Zwei folgen im Anschluss: über einen Kioskbesitzer in Ratingen-West und einen 35jährigen, der 14 Jahre seines Lebens wegen Drogenhandels im Knast saß. D 2022.

WDR, 22.45 Uhr