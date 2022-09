Nachschlag: Elend in vier Zeilen

Julia Terjung/Netflix/dpa Wer hat mich verraten? Jella Haase als »Kleo« auf Rachefeldzug

Geschenkt, dass sich diese Serie über die DDR und ihre Organe lustig macht und dabei wenige Klischees auslässt. Das haben Obrigkeiten in den meisten Fällen verdient. Geschenkt, dass Agentin Kleo Straub (Jella Haase) als »inoffizielle Mitarbeiterin« der Staatssicherheit in Westberlin Tötungsaufträge ausführt – vielleicht handelt es sich hier ja um ein Missverständnis, und die Serienentwickler haben »inoffiziell« mit IM verwechselt (ist ja lange her). Geschenkt auch, dass Berlin wieder nur nach der Berliner Straße in Babelsberg aussieht (Leander Haußmann kennt sich dort und im Metier einfach besser aus). Unverzeihlich aber, dass bei »Kleo«, der Netflix-Serie aus deutscher Produktion, diesem »›Kill Bill‹ in Ostberlin«, weder der Witz zündet noch Spannung aufkommt. Auf dem Soundtrack findet sich immerhin der Silly-Song »Heiße Würstchen«: »O mein Gott bei Konnopke / steh’n tausend Mann. / (…) Und ich hab’ es satt / und stell’ mich doch wieder an.« Das ganze Elend in vier Zeilen. (mis)