Das Ein-Frau-Orchester

Votos-Roland Owsnitzki/imago images Brummt, summt, meckert, klagt und jubiliert: Sudan Archives mit Violine

Die Legende vom »schwierigen zweiten Album« hat für Brittney Denise Parks aka Sudan Archives offensichtlich keine Bedeutung. Ganz im Gegenteil ist der aus Cincinnati, Ohio stammenden Künstlerin mit »Natural Brown Prom Queen« ein noch größerer Wurf gelungen als mit ihrem auch schon sehr guten Album »Athena« aus dem Jahr 2019 oder ihrer brillanten Debüt-EP »Sudan Archives« (2017).

»NBPQ«, wie der Titel der Platte inzwischen ganz selbstverständlich abgekürzt wird, ist ein komplett autobiographisches Werk, das dennoch oder gerade deshalb über sich selbst hinausweist. Zu Parks’ Biographie gehört das – scheinbare – Paradoxon, in Ohio geboren und aufgewachsen zu sein, wegen ihrer aus Sudan stammenden Eltern aber stets als »anders« wahrgenommen worden zu sein. Zum Beispiel wegen ihrer Haare: In »Selfish Soul« greift sie das Thema eines Songs von India.Arie (»I Am Not My Hair«) auf und führt es weiter. »If I cut my hair hope I grow it long / Back long back time like way before / If I wear it straight will they like me more / Am I good enough, am I good enough?« singt Sudan Archives.

Im dazugehörigen Video präsentieren die Musikerin und ihre Freundinnen fröhlich tanzend alle möglichen Frisuren – dass es jedoch für schwarze Menschen nicht ganz so einfach ist, »good enough« zu sein, also dem von weißen Menschen definierten Standard zu entsprechen, demonstriert Parks, indem sie kopfüber von einer Pole-Dance-Stange hängend ihre Geige spielt. An dieser Stelle sei der Einschub erlaubt, dass schwarze Künstlerinnen derzeit ­Instrumente im Pop etablieren, die dort eher ungewöhnlich sind. Man denke an Lizzo und ihre Querflöte, an Cellistin Kelsey Lu und eben Sudan Archives’ experimentelles Spiel auf der Geige, das sie sich selbst beibrachte, bevor sie das Studium der Musikethnologie aufnahm. Nicht zuletzt um auf Spurensuche der ihr zugewiesenen Geschichte zu gehen: Parks fand überraschende Parallelen, beispielsweise im Gebrauch der Geige in traditioneller irischer und sudanesischer Musik. Ihre eigene kühne Spielweise bestimmt die Songs, ohne dass man die Geige sofort als solche erkennt. Sudan Archives’ Violine brummt, summt, meckert, klagt und jubiliert, braust auf oder klickert wie ein Metronom. Weder Instrument noch Künstlerin nehmen die Rollen ein, die ihnen üblicherweise zugeschrieben werden.

Im auf hektischen Handclaps und kontemplativen Violinenparts basierenden Titeltrack beschreibt Parks die Schwierigkeiten mit ihrer Zwillingsschwester Cat, mit der sie, angetrieben vom Stiefvater, das Popduo N2 bildete. Der Versuch scheiterte, auch weil Brittney und Cat nur »›Sailor Moon‹ gucken und Weed rauchen« wollten, wie es im Text heißt. Keine braven, formbaren Schwesterchen also, »I’m not average, I’m not average, I’m not average« (Ich bin kein Durchschnitt), insistiert Brittney völlig plausibel. Und während es auf »Athena« entweder avantgardistische oder poppige Tracks gab, fließt auf »NBPQ« alles ineinander: »OMG BRITT« zum Beispiel beginnt als zeitgemäßer Trap und baut sich zu einem komplexen Percussion-Chor-Gebäude auf (das Video dazu eine Dekonstruktion von »Scream« der Jackson-Geschwister Janet und Michael), »Freakalizer« huldigt der goldenen Discoära der Siebziger und den HipHop-Heldinnen Salt ’n’ Pepa gleichermaßen. Aus verstreuten Puzzleteilen unterschiedlichster Stile und kultureller Zuschreibungen geigt sich die »Natural Brown Prom Queen« ihre eigene Geschichte – Fortsetzung folgt (garantiert).