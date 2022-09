Regisseur Christoph Schroth gestorben

Cottbus. Theaterregisseur Christoph Schroth ist am Dienstag im Alter von 85 Jahren gestorben, wie das Staatstheater Cottbus am Mittwoch unter Berufung auf die Familie bestätigte. Schroth war von 1992 bis 2003 Intendant in Cottbus, wo er als »Hoffnungsgeber« gilt, wie Intendant Stephan Märki am Mittwoch sagte. Zu einem der einflussreichsten Regisseure der DDR war er von 1974 bis 1989 als Schauspieldirektor in Schwerin geworden. Stilbildend waren etwa seine »Faust«-Inszenierung von 1979, aber auch Liederabende wie »Die Freie Deutsche Jugend stürmt Berlin« (1988). Die Berliner Akademie der Künste erhält Schroths persönliches Archiv. (dpa/jW)