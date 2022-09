Ein Organisationswunder

Daniel Acker/REUTERS Das Herz von Bernie Sanders schlug schon immer für die Minor Leagues (Burlington, Iowa, 15.12.2019)

Manchmal brauchen große und bedeutende Veränderungen erstaunlich wenig Zeit. Jüngstes Beispiel: Die Organisierung von rund 5.000 Baseballspielern in den Unterklassen der »Minor League Baseball« (MiLB) durch die Gewerkschaft »Major League Baseball Player Association« (MLBPA). Von der Bekanntgabe des Vorhabens durch die »Player Association« Ende August bis zu ihrer Anerkennung als ordentliche gewerkschaftliche Vertretung der MiLB-Spieler durch den Ligaverband »Major League Baseball« (MLB), der die Clubbosse der 30 Top-Baseballclubs repräsentiert, dauerte es gerade einmal drei Wochen. Die Minor-League-Clubs sind als sogenannte Farmteams jeweils an einen der 30 MLB-Top-Clubs angeschlossen.

»Das ist einer der bedeutsameren Tage in der Geschichte der Minor Leagues«, schrieb J. J. Cooper, Chefredakteur von Baseball America vergangene Woche. Alles, was bisher von seiten der MLB in Bezug auf »Gehälter, Zusatzleistungen und Arbeitsbedingungen« den Spielern diktiert worden sei, so Cooper weiter, sei ab jetzt Sache von Verhandlungen. Auch Senator Bernie Sanders (Demokraten), ein ausgesprochener Baseball-Aficionado, gratulierte Spielern und Gewerkschaft per Kurznachrichtendienst Twitter zu einem »großen Sieg«. Der linke Sportjournalist Marc Normandin, normalerweise nicht gerade auf den Mund gefallen, bezeichnete auf baseballprospectus.com schlicht als »wild«, dass die Clubbosse ohne Griff in den Werkzeugkasten des »Union Busting« die Zuständigkeit der Gewerkschaft tatsächlich anerkannt hatten.

Doch wie konnte es zu diesem Paradigmenwechsel im US-Profi-Baseball kommen? Ein durchschnittliches Jahresgehalt unterhalb der US-Armutsgrenze, miserable Wohnverhältnisse und schlechte Verpflegung an den Spieltagen, das alles ist seit langem bekannt. Es brauchte anscheinend eine Art Avantgarde, die die Zustände effektiv in der Öffentlichkeit skandalisierte und gleichzeitig die MiLB-Spieler auf eine gewerkschaftliche Organisierung durch den Aufbau einer Infrastruktur vorbereitete. Diese Aufgabe erfüllten die »Advocates for Minor Leaguers«. Ende August ging die Organisation in der »Player Association« auf und organisiert seither die Aufnahme der Neumitglieder. Bislang hatte die MLBPA ausschließlich die Spieler der 30 MLB-Clubs vertreten.

Der Ausbruch der Coronapandemie 2020 führte den Spielern in den »Minors« so deutlich wie noch nie in ihrer hundertjährigen Geschichte vor Augen, wie machtlos sie der Willfährigkeit der Bosse ausgeliefert sind. Aufgrund der Pandemie waren die Saisons aller Spielklassen unterhalb der »Major Lea­gues« abgesagt worden. Die MLB stellte es den Clubbossen frei, ob sie Spielergehälter weiterbezahlten oder nicht. Dies war der Moment, in dem die erst Anfang 2020 gegründeten »­Advocates« ihren ersten großen Auftritt hatten.

Die Lobbygruppe um den ehemaligen MiLB-Profi Harry Marino übte massiven öffentlichen Druck auf jene Teams aus, die sich nicht zu freiwilligen Gehaltsfortzahlungen verpflichteten. Selbst die Oakland Athletics unter Clubbesitzer John Fisher – trotz eines von Forbes auf 2,4 Milliarden US-Dollar taxierten Privatvermögens einer der berüchtigtsten »penny pincher« (Pfennigfuchser) unter den MLB-Clubeignern – nahmen von ihrer anfangs kategorischen Weigerung zur Lohnfortzahlung nach großer öffentlicher Empörung Abstand. Fisher räumte später sogar kleinlaut ein, dass die ursprüngliche Entscheidung ein Fehler gewesen sei.

Die frühen Erfolge sorgten für Glaubwürdigkeit bei den Spielern. Schon bald hatten die »Advocates« Vertrauensleute in jedem MiLB-Team. Doch die »Advocates« gingen noch weiter und setzten auch bei den künftigen MiLB-Profis an. Sie gingen an Colleges und Highschools und informierten die künftigen Jungprofis mit einem Handbuch über das, was sie in den Unterklassen erwartet. Eine vorbildliche Organisationsarbeit, die aber nur der erste Schritt sein kann. Verhandlungen über einen Rahmenvertrag mit den MLB-Clubs für die kommende Saison stehen noch an.