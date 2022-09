Lizenz zum Hetzen

Finn Winkler/dpa Wenn Faschisten zusammenkommen, ist auch der Geheimdienst nicht weit ...

Sie machen rassistische Witze, sie leugnen den Holocaust und bestreiten die Gültigkeit des Grundgesetzes, und sie verschicken Hitler-Bildchen: Über hundert »virtuelle Agenten« des deutschen Inlandsgeheimdienstes mit dem täuschenden Namen Verfassungsschutz sind unter falschen Identitäten in digitalen Netzwerken bei Telegram, Instagram, Facebook etc. aktiv, um dort Faschisten, Reichsbürger und »Querdenker« auszuspähen. Mit einigen von ihnen konnte sich der Journalist Ronen Steinke unterhalten, der am Montag eine lange Reportage dazu in der Süddeutschen Zeitung veröffentlichte.

Im großen Stil aufgestockt wurde diese Operation vom Bundesamt und den Landesämtern nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke durch einen Neonazi im Jahr 2019. Im Vorfeld des Anschlages hatte es viel Hetze im Netz gegen den aufgrund seines Eintretens für eine humanitäre Asylpolitik bei Faschisten verhassten CDU-Politiker gegeben.

Ziel der virtuellen Agenten mit ihren Fake-Profilen, die sich dort – mit Perücke und Schminke getarnt – auf verwackelten Schnappschüssen in bei Nazis beliebten Szeneklamotten ablichten lassen, ist es, an die Wortführer in der rechten Onlinewelt heranzukommen. »Wir sollen mitschwimmen«, schilderte eine junge Verfassungsschutzagentin dem Journalisten ihren Auftrag, »gucken, was die anderen machen.« Und dafür – wie Steinke ergänzt hat – »selbst ein bisschen rechtsradikal spielen«.

Denn ausdrücklich erlaubt sind den Onlineagenten »szenetypische« Propagandadelikte: Sie haben die Lizenz zur Volksverhetzung. »Natürlich, ich bestärke Menschen in ihrem Weltbild«, gab die Agentin freimütig zu. »Ich verbreite im Prinzip eine Ideologie, die andere daraufhin auch besser finden.« Sie müsse schließlich das Interesse und die Sympathie von Rechten gewinnen, und dafür gelte es, »dass man diese Bubble füttert«, um in den inneren Kreis aufgenommen zu werden. Viele selbst als Opfer von rechter Onlinehetze betroffene Menschen würden wohl staunen, wenn sie wüssten, was da im staatlichen Auftrag so alles gespostet und geliked wird, gibt Steinen zu bedenken.

Die Absturzgefahr sei groß bei Agenten, die den ganzen Tag in solchen Netzwerken mitschwimmen sollen, erfuhr Steinke von einem hochrangigen Beamten beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Wer sich die ganze Zeit in einem rassistischen »geschlossenen Weltbild« bewege, der müsse daran arbeiten, Distanz zu wahren – auch mit Hilfe eigens dafür angestellter Psychologen des Geheimdienstes, die auch als »Aufpasser« dienen, »falls mal einer abdriftet«. Wie viele der auf die rechte Szene im Netz angesetzten Agenten von Anfang an bereits ein passendes rassistisches oder faschistisches Weltbild hatten, hat Steinke offenbar nicht gefragt.

Ein Undercover-Agent in der Naziszene müsse sich dank des Internets nicht mehr den Kopf rasieren und mit Nazis saufen und könne auch nach der Enttarnung seines Profils als Fake noch ohne persönliche Gefährdung auf die Straße gehen, führt Steinke Vorteile der Onlineschnüffelei an. Nicht nur gegen rechts findet diese Methode Anwendung. Allein beim Bundesamt für Verfassungsschutz seien inzwischen Dutzende virtuelle Agenten für die einzelnen Phänomenbereiche – also auch unter Linken – aktiv. »Viele Radikale ahnen wahrscheinlich gar nicht, wie viele Accounts in ihren Chatgruppen inzwischen schon von Verfassungsschutzagenten geführt werden«, vermutet Steinke.